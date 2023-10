Festival Arte Mare : Une passerelle entre la Corse et la Catalogne

En 2001, Arte Mare s’était déjà ouvert à la Catalogne en invitant à son Festival , Barcelone et ses cinéastes. Arte Mare a aussi honoré à trois reprises des écrivains catalans en décernant le Prix Ulysse à Javier Cercas, en 2012, Jaume Cabré en 2016, et Enrique Vila-Matas en 2017. En cette année 2023, dans la programmation deux longs métrages : « En bonne compagnie », un film réalisé au Pays basque par la Barcelonaise Silvia Munt. Et « Suro » un drame réalisé en Catalogne par le Basque Mikel Gurrea. Un court-métrage en catalan sous-titré en langue corse en partenariat avec l’association Corsica-Catalunya, D’una riba a l’altra. Une programmation de courts et longs métrages est aussi présentée à la Cinémathèque de Catalogne en partenariat avec la Cinémathèque de Corse et Arte Mare.



Jusqu’au 25 octobre, le Festival propose également des journées d’échange autour des points forts de la culture corse : cinéma, chant et poésie qui, en Catalogne, est le genre phare. La Catalogne compte depuis les origines près de 2000 poètes, dont 750 sont vivants, et plusieurs dizaines de prix littéraires. Arte Mare présente la traduction de quelques-unes des voix les plus représentatives, avec la publication de Cinq poètes catalans en édition trilingue (catalan, corse, français).

Ces traductions de poésie catalane, accompagnent la visite à Bastia de Valentí Gómez Oliver, Cèlia Sànchez-Mùstich, tous deux barcelonais, de Jaume C. Pons Alorda, majorquin. Tandis que les éditions Fabulla (Propriano) présentent les Catalans, les éditions LaBreu (Barcelone) publient en même temps des poètes corses selon le même procédé : Patrizia Gattaceca, Stefanu Cesari, François-Michel Durazzo, Ghjacumu Fusina, François-Marie Luneschi, Pasquale Ottavi.

François-Michel Durazzo (originaire de Campumoru) est un traducteur prolifique. Il a notamment traduit le poète Jaume Pont.



Outre la présence des catalans au festival tout au long de cette semaine, il faut souligner d’autres importants rendez-vous jusqu’à la fin du mois.





Lundi 23 octobre

Les poètes corses participeront à la présentation de Cinc poetes corsos à l’Athénée barcelonais, haut lieu de la littérature catalane avec leurs traducteurs, les poètes catalans Valentí Gómez Oliver (Barcelone), Cèlia Sàchez-Mustich (Barcelona), Maria Carle Arnau Orts (Valence), Jaume Pons Alorda (Majorque), Lucia Pietrelli (Majorque) en collaboration avec François-Michel Durazzo.

La lecture sera accompagnée d’intermèdes musicaux par Patrizia Gattaceca.

Éditeur : La Breu, collection Alabratre (Barcelone), éditeurs Ester Andorrà et Marc Romera.





Mardi 24 octobre

Table ronde de linguistes modérée par François-Michel Durazzo

Avec pour la Corse: François-Marie Luneschi, dialectologue, Pasquale Ottavi, sociolinguiste et pour la Catalogne José Enrique Gargallo, dialectologue et Miquel Àngel Pradilla, sociolinguiste.





Mercredi 25 octobre

18h à l’Espace Culturel de la Faculté de philologie, traduction et communication de l’Université de Valence. Entretien suivi d’une lecture : La littérature d’une langue minoritaire dans l’ensemble français : le cas du corse, bilan et perspectives, avec François- Michel Durazzo et Pasquale Ottavi, animé par Begonya Pozo. Lecture bilingue de la poésie de Pasquale Ottavi, traduite par Maria Carme Arnau Orts et présentée par Teresa Pascual, déléguée du Pen Club catalan à Valence, avec le soutien de la Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura et l’Institució de les Lletres catalanes.