Bastia a installé son conseil municipal des enfants

Après un bon goûter, les 36 jeunes délégués municipaux, dont 16 nouveaux, ont pris place dans la salle de délibération de la mairie à 17h30, en présence de Pierre Savelli, maire de la ville et de Ivana Polisini, son adjointe en charge de la politique éducative.

« Je suis très heureux et aussi très ému de vous recevoir dans cette salle du Conseil municipal » déclarait Pierre Savelli en ouverture de séance. « Nous sommes partisans à la mairie de former des citoyens dès le plus jeune âge, car à votre âge on est très réceptifs ».





Après l’appel, le maire soulignait sa surprise après la qualité de la campagne électorale qu’avaient menée certains élèves. « Il y a parmi vous des âmes de futurs hommes ou femmes politiques et qui veulent s’investir ».

Le premier magistrat de la ville devait ensuite donner le thème sur lequel les enfants devront plancher en 2023 : Bastia, candidate au label de Capitale européenne de la Culture 2028 avec deux sous-thèmes : « La culture c’est quoi ? » et « Qu’attendez-vous de la culture ?».



Les enfants auront un premier rendez-vous le 18 janvier au Centre culturel L’Alb’Oru. « Ce 1er rendez-vous sera important » rappelait Ivana Polisini « car c’est à ce moment-là que vous élaborerez des projets qui seront ensuite discutés et présentés à un jury et un projet sera ensuite voté ».

Le maire expliquait peu après à ses jeunes conseillers le pourquoi de cette candidature : « On a en projet, via cette candidature, de transformer notre société quelles que soit les origines, les religions, les couches sociales. Et ceci peut se faire via des leviers culturels et artistiques ».







Le 18 janvier, les enfants seront dirigés par l’association EMAHO. «Vous aurez des coachs qui vous aideront à réfléchir, à proposer des idées sur ce thème de la candidature de Bastia avec une méthodologie particulière » expliquait aux enfants Elodie Poignet, chargée de production à EMAHO. Les enfants seront scindés en 6 groupes de 6, donc au soir de ce 18 janvier, 6 projets seront en lice.



Le maire donnait ensuite la parole aux conseillers juniors pour qu’ils lui soumettent des idées, leurs professions de foi, pour améliorer leur vie scolaire. Et des idées, les gamins en avaient plus d’une : refaire le stade de basket de mon école, aménagements pour les handicapés, faire plus de sport ou d’anglais, économiser l’énergie, organiser des spectacles de Noël dans les écoles, installer des panneaux solaires sur le toit… « Ces sujets seront débattus, votés et on essaiera de les réaliser » concluait le maire.