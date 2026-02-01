Bastia : Vent de piété pour ND de Lourdes

La neuvaine préparatoire qui avait débuté le lundi 2 février avec la fête de la Chandeleur, a connu ferveur et dévotion lors des différentes célébrations : Bénédiction des gorges, prière pour les vocations, journées de prière pour les défunts, les malades, les familles….Une neuvaine bien préparée par le Père Georges Nicoli, curé de la paroisse, doyen de Bastia, et son équipe dont Mattea, véritable petite main de l’église.

«Je m’occupe de la paroisse depuis plus de 30 ans » souligne-t-elle. « Je suis née dans le quartier et c’est la paroisse de mon enfance. Je m’occupe de la décoration, cousant moi-même nappes, fanions, rubans. Je confectionne aussi les costumes pour les enfants pour la crèche de Noël, les costumes des enfants de chœur ».



Malgré l’ampleur de la tâche Mattea reste paisible et sereine et ne semble pas étonnée de la ferveur suscitée autour de la fête de ND de Lourdes. « La fréquentation de l’église n’a jamais vraiment diminué en 30 ans. Il y a une relève perpétuelle des fidèles car beaucoup d’enfants suivent le catéchisme ». Mattea accueille parfois les touristes l’été. « Notre église est la seule de Corse dédiée à ND de Lourdes et consacrée. Outre les Bastiais beaucoup de gens s’y arrêtent. Une jeune touriste m’a dit un jour en contemplant à l’entrée de l’église l’obus qui avait détruit l’église lors de la seconde guerre mondiale : « On sent que votre église a souffert. On y ressent vraiment quelque chose de particulier ».





A 10h30 ce mercredi 11 février, l’église, malgré ce jour de semaine, est comble. « J’ai pris ma matinée de congé » explique Ange, quinquagénaire, salarié d’une petite entreprise bastiaise. «Chaque année je bloque cette journée et j’y amène ma mère » indique Marina, 30 ans.

L’orgue distille quelques notes de l’Ave Maria puis la clochette tinte, avertissant les fidèles de la sortie des célébrants. En tête une fillette d’à peine 10 ans, toute mignonne, vêtue comme la Vierge Marie, un cierge à la main. Derrière suivent la croix de Jésus, les enfants de chœurs, les confrères de St Joseph, les prêtres et diacres du doyenné, le Père Nicoli et le cardinal François Bustillo, évêque d’Ajaccio.





« Quelle joie de fêter ND de Lourdes » déclare-t-il en préambule de la messe. « Nous célébrons la Vierge, l’apparition. La foi n’est pas virtuelle. A travers Marie, des signes qu’elle a donnés, par sa présence, par le fait qu’elle protège la Corse, par sa présence, on ne peut qu’aller de l’avant. Elle nous en donne la capacité. J’ai pu mesurer la ferveur du diocèse pour Marie lors des pèlerinages à Lourdes. On y va pour mettre en avant nos manques, pour demander la foi, la paix. La grotte est un symbole de profondeur et on y vient pour trouver la lumière auprès de Marie, prier pour qu’elle nous donne une vie lumineuse. Aujourd’hui nous sommes là pour la prier, prier pour cette paroisse, son curé, cette ville. Ayons un cœur dilaté, rayonnant. Grandissons dans la confiance ».





La bénédiction donnée, les fidèles ne se pressent pas pour quitter les lieux. Les bougies allumées en l’honneur de la Vierge se multiplient à ses pieds. On lui envoie un baiser, on la touche délicatement de la main.

Dans la sacristie, véritable ruche, Mattea commence le rangement des aubes. Demain, elle se mettra en quête de préparer pour la semaine prochaine la St Bernadette, une fête qui lui tient particulièrement à cœur. Puis viendra le temps du carême, de Pâques. Un travail, une passion, une foi au quotidien pour elle.





