Bastia : Une nouvelle saison pour le Ciné-Club du Studio

« Le Ciné-Club aborde cette saison en s’engageant pour que le cinéma vive, pour que l’art de penser, de réaliser, de diffuser des films créés pour la grande toile continuent à pouvoir exister comme une nécessité et pour répondre au besoin de culture en partage » annonce Jean-Charles Dionisi Le président de l’association*. « Comme pour le monde de l’édition, si le lecteur donne une existence au livre, le spectateur fait exister le film. L’avenir peut être raisonnablement durable en prenant appui sur l’animation de ces lieux que sont les salles de cinéma ».





Deux axes privilégiés

« Nous faisons le choix optimiste et réaliste de l’alternative positive. Concrètement, nous avons construit la saison 2022 – 2023 en articulant deux axes, l’un habituel, l’autre plus nouveau. Une programmation organisée avec des cycles thématiques, une programmation des séances du Ciné-Club avec la proposition pour cette saison de petits cycles constitués de quelques films forts et marquants qui fondent les cinémas américain, japonais et russe. Il y aura deux étapes uniques avec un film allemand et un film français. Le fil thématique qui relie ces cinémas divers est très souvent la violence fréquemment urbaine qui se manifeste dans les rapports humains. Il ne s’agit pas d’une addiction de notre part mais à l’inverse d’inviter à considérer qu’une culture de paix est un enjeu de société ».





Le Ciné-club souligne aussi sa présence et le renouvèlement de son partenariat historique avec le Festival du Cinéma Italien notamment dans la catégorie « cine memoria » et donnera aussi écho aux journées du cinéma britannique avec un grand classique de Mike Hodjes réalisé en 1971 et, du cinéma espagnol et latino-américain avec un film cubain de Tomas Guterriez Alea réalisé en 1966.

Autre connivence, celle avec La Dante de Bastia. « Cette année une séance sera dédiée à Pier Paolo Pasolini dont c’est le centenaire de sa naissance, avec la présentation de « Médée » réalisé en 1969 » précise Jean-Charles Dionisi

« L’axe nouveau est l’affirmation concrète de notre action pour un cinéma plein d’à venir. Nous avons décidé de soutenir encore plus activement les séances « Coups de Cœur » Surprise des cinémas art et essai au Studio. Testée depuis l’automne dernier, nous poursuivons cette démarche de curiosité, d’audace à venir découvrir en début de chaque mois, un film labellisé art et essai, souvent nommé voir primé lors d’un des nombreux festivals, de voir un film en avant-première avant sa sortie nationale ».



Lors de cette présentation, l’association a tenu à saluer le soutien de la Ville de Bastia au Ciné-Club.



Première séance de cette nouvelle saison, ce mardi 27 septembre à 18h30 : « Douze hommes en colère » de Sidney Lumet réalisé en 1957. A cet occasion un hommage sera rendu à Marc Riolaci, ancien président du Ciné-Club, disparu en janvier 2020. « Marc aimait le cinéma américain particulièrement et ce film, un de ses préférés, sans doute pour ce qu’il renvoyait à l’homme dont le métier a été de rendre la justice » déclare Jean-Charles Dionisi