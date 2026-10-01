Bastia - Quand des jeunes redécouvrent les métiers du patrimoine

Pendant trois jours, neuf jeunes Bastiais ont troqué leur quotidien contre un chantier un peu particulier, sur les hauteurs de la ville. Dans un jardin situé Montée Filippina, entre la Citadelle et le couvent Saint-Antoine, ils se sont initiés à la restauration d’un mur en pierres sèches. Une expérience concrète autour d’un savoir-faire traditionnel, mais aussi un chantier pensé comme un outil d’insertion et d’ouverture sur les métiers du patrimoine.
« Ce projet a été initié par notre centre social et financé par les Cités éducatives », explique Françoise Filippi, adjointe au maire de Bastia, déléguée à l'action sociale, à l'accès aux droits, à l'inclusion et à la lutte contre la pauvreté et la précarité. « Cette action à destination des jeunes des quartiers sud visait à favoriser leur insertion et leur intégration au sein de la vie locale. Notre volonté politique s’inscrit dans cette dynamique de travailler au plus près des publics et plus particulièrement de la jeunesse que nous souhaitons accompagner dans ses projets et son émancipation ».
Âgés de 16 à 25 ans et engagés dans un parcours d’insertion, les neuf participants ont ainsi été accompagnés durant ces trois journées par Olivier Simonpietri, encadrant technique spécialisé dans les techniques traditionnelles de construction en pierres sèches, ainsi que par les équipes du Centre social communal François Marchetti. Préparation du terrain, sélection et assemblage des pierres, reconstruction du mur et finitions : étape après étape, ils ont pu découvrir les gestes et les exigences de ce savoir-faire ancestral.
« Nous avons mené ce projet en étroite collaboration avec le service du patrimoine de la Ville de Bastia », souligne de son côté Céline Dolesi, directrice du centre social. « À travers cette action, notre centre social réaffirme son engagement auprès des jeunes, particulièrement ceux issus des quartiers sud, en leur proposant des expériences concrètes, valorisantes et porteuses de sens. Plus qu’un simple chantier de restauration, cette initiative fait du patrimoine un véritable levier d’insertion, de transmission et d’engagement citoyen. Elle illustre la volonté du centre social François Marchetti de placer les jeunes au cœur de projets utiles à leur territoire, leur permettant de développer leurs compétences, de reprendre confiance en leurs capacités et de devenir pleinement acteurs de leur environnement ».
Une belle réalisation qui contribue à la préservation d’un patrimoine local emblématique de l’histoire agricole bastiaise. « La construction en pierres sèches, une technique hautement respectueuse de l’environnement, est inscrite depuis 2018 au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO », précise Olivier Simonpietri. De fait, au-delà de sa dimension patrimoniale, ce projet constitue un véritable support d’apprentissage, de remobilisation et de valorisation des jeunes. « Il leur permet de développer des compétences manuelles, de découvrir les métiers du bâtiment et du patrimoine, mais également de renforcer leur autonomie, leur esprit d’équipe et leur confiance en eux », ajoute Céline Dolesi.
En parallèle, deux autres jeunes, accompagnés d’une cuisinière, ont assuré durant ces 3 jours la préparation du pique-nique du midi destiné à l’ensemble des participants. « Cette contribution leur a permis de valoriser leurs compétences, leur sens des responsabilités et leur participation à un projet collectif », conclut Céline Dolesi.
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