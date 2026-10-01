Bastia - Quand des jeunes redécouvrent les métiers du patrimoine

« Nous avons mené ce projet en étroite collaboration avec le service du patrimoine de la Ville de Bastia », souligne de son côté Céline Dolesi, directrice du centre social. « À travers cette action, notre centre social réaffirme son engagement auprès des jeunes, particulièrement ceux issus des quartiers sud, en leur proposant des expériences concrètes, valorisantes et porteuses de sens. Plus qu’un simple chantier de restauration, cette initiative fait du patrimoine un véritable levier d’insertion, de transmission et d’engagement citoyen. Elle illustre la volonté du centre social François Marchetti de placer les jeunes au cœur de projets utiles à leur territoire, leur permettant de développer leurs compétences, de reprendre confiance en leurs capacités et de devenir pleinement acteurs de leur environnement ».



Une belle réalisation qui contribue à la préservation d’un patrimoine local emblématique de l’histoire agricole bastiaise. « La construction en pierres sèches, une technique hautement respectueuse de l’environnement, est inscrite depuis 2018 au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO », précise Olivier Simonpietri. De fait, au-delà de sa dimension patrimoniale, ce projet constitue un véritable support d’apprentissage, de remobilisation et de valorisation des jeunes. « Il leur permet de développer des compétences manuelles, de découvrir les métiers du bâtiment et du patrimoine, mais également de renforcer leur autonomie, leur esprit d’équipe et leur confiance en eux », ajoute Céline Dolesi.



En parallèle, deux autres jeunes, accompagnés d’une cuisinière, ont assuré durant ces 3 jours la préparation du pique-nique du midi destiné à l’ensemble des participants. « Cette contribution leur a permis de valoriser leurs compétences, leur sens des responsabilités et leur participation à un projet collectif », conclut Céline Dolesi.

