À Corte, le Campus étudiant solidaire veut faire bouger les lignes autour des droits et de la santé

« Un campus, mille façons de briller ensemble » : c’est autour de cette devise que l’association Aiutu Corsu donne rendez-vous aux étudiants, aux personnels universitaires et au grand public, les mercredi 21 et jeudi 22 octobre, sur le campus Grimaldi de l’Université de Corse à Corte. Pour sa troisième édition, le Village des droits et de la vie étudiante change de nom et devient le Campus étudiant solidaire. Une évolution qui traduit l’ambition des organisateurs : faire de cet événement un espace de rencontre, de prévention, de citoyenneté et de partage pour « faire bouger les lignes ».





De 11h à 19h, les visiteurs pourront ainsi échanger avec les nombreux partenaires institutionnels, professionnels et associatifs mobilisés pour l’occasion. Six grandes thématiques seront abordées : l’égalité, la santé, l’emploi, la citoyenneté, la prévention et l’inclusion. Au-delà des échanges, le Campus étudiant solidaire entend proposer des outils pratiques et accessibles à tous. Des stands interactifs, des animations et des ateliers permettront aux participants de s’informer sur leurs droits, les possibilités d’accompagnement social, l’insertion professionnelle ou encore la prévention en matière de santé. L’association Aiutu Corsu proposera également des dépistages par TROD (tests rapides d’orientation diagnostique), dans une démarche de prévention et de sensibilisation.





L’association précise que de nombreux acteurs seront présents, parmi lesquels la Collectivité de Corse, l’Agence régionale de santé de Corse, la préfecture de la Haute-Corse, le CIDFF de Haute-Corse, France Travail Corte, la CAF de Haute-Corse, la CPAM de Corse-du-Sud, l’hôpital de Castelluccio, les centres de santé sexuelle, Endocorse et le 3114/VigilanS. Des associations locales, dont IntimAgir, Entraide é Sintinella et Includ’U participeront également à cette mobilisation collective.





Quatre tables rondes pour aborder les enjeux de la vie étudiante





Les deux journées seront rythmées par quatre tables rondes consacrées à des problématiques majeures, retransmises en direct sur Radio Nebbia. Le mercredi 21 octobre, la première rencontre, intitulée « Une place pour chacun », abordera la solidarité étudiante, le handicap, les droits, la parentalité et l’accès à l’emploi. La deuxième table ronde, « Mon corps, mes choix », sera consacrée à la santé sexuelle, à la contraception, à l’interruption volontaire de grossesse et aux parcours de soins. Le repérage et le diagnostic de l’endométriose, l’accès aux différentes méthodes contraceptives et l’accompagnement des personnes concernées seront au cœur des discussions.





Le jeudi 22 octobre, la santé mentale sera au centre de la troisième table ronde, « Être étudiant, être soi, aller bien ». Le stress, les idées noires, les addictions, la précarité et le renoncement aux soins feront partie des sujets abordés, avec un accent mis sur la prévention du risque suicidaire et les dispositifs d’accompagnement. Enfin, la dernière rencontre, « Liberté, respect, consentement », s’intéressera à la prévention des violences sexistes et sexuelles et des conduites à risques. Les comportements à risques en milieu festif, les courants masculinistes, les dérives sur les réseaux sociaux ainsi que les dispositifs d’écoute et de signalement seront notamment évoqués.





Avec cette troisième édition, Aiutu Corsu souhaite favoriser le dialogue entre étudiants, professionnels et acteurs associatifs, tout en donnant davantage de visibilité aux dispositifs existants. Le Campus étudiant solidaire entend ainsi contribuer à une vie étudiante plus inclusive, où l’accès aux droits, à la santé et à l’accompagnement ne soit pas un obstacle au parcours universitaire. L’entrée est libre et gratuite, et l’événement est ouvert à tous.

