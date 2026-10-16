Olmeta-di-Capocorso : un homme de 61 ans décède après un accident de plongée
Léana Serve le Vendredi 16 Octobre 2026 à 15:33
Un accident de plongée s’est produit ce vendredi en début d’après-midi au large de la marine de Negru, sur la côte ouest du Cap Corse, sur la commune d’Olmeta-di-Capocorso, indique le service d’incendie et de secours de la Haute-Corse. Plusieurs moyens ont été dépêchés sur place, notamment le Groupe de Recherche et d’Intervention en Milieu Aquatique, le Dragon 2B et les sapeurs-pompiers de Saint-Florent. Malgré la mise en œuvre d’une réanimation cardio-pulmonaire, la victime, un homme de 61 ans originaire du Gard, n'a pu être réanimée.