Corte - Une savoureuse semaine du goût

Elle revient pour une 37e édition. Du 12 au 18 octobre, la semaine du goût, parrainée par le ministère en charge de l'Agriculture, a pour objectif de créer du lien entre le grand public et les professionnels, faire découvrir de nouvelles saveurs, comprendre l’importance du « bien manger », sensibiliser au gaspillage alimentaire, donner des clés pour comprendre le goût, le rôle des sens et apporter des réponses aux questions que les consommateurs peuvent se poser.



Alors que partout en Corse de nombreuses animations sont programmées, ce mardi à la Maison du Temps Libre de Corte, ateliers cuisine salée et sucrée et temps d'immersion autour des métiers de l'artisanat et de la restauration se sont succédés autour de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat associée pour l’occasion à divers acteurs locaux* comme la Banque Populaire Méditerranée et son représentant Jérôme Valdy.



En petits cuistots ou pâtissiers, 50 élèves de 2 classes CM1 et CM2 de l’école élémentaire de Porette, leurs enseignants et la directrice Rosine Antolini ont ainsi participé à des ateliers culinaires pour découvrir les métiers de bouche et les savoir-faire des artisans. Côté salé, atelier pizza avec Stéphane Pileri, maitre artisan qui a participé à plusieurs championnats nationaux et mondiaux et qui a aussi organisé le championnat corse de la pizza à Borgo. Après un historique de la pizza, ce maitre pizzaiolo a fait découvrir aux enfants tous ses secrets, ou presque, dde la préparation de la pâte à la garniture.



Côté sucré, les petits commis ont pu réaliser des canistrelli avec Jean Noel Corazini qui a livré quant à lui de nouvelles recettes artisanales et très gourmandes.



À voir les yeux pétillants des gamins, le goût du savoir-faire artisanal a été bien… digéré. Certains seront peut-être nos pizzaiolos ou biscuitiers de demain.





*Autres partenaires : Corine et Lesia, mairie de Corte, école élémentaire de Porette, Fromagerie Ottavi, Oliu Ottavi, charcuterie Mancini.



