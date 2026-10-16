À Pietrosella, la Fête de la transhumance raconte l’histoire d’un territoire

La Fête de la transhumance revient pour une 7e édition à Pietrosella. « Ça commence à prendre un peu d’ampleur, à chaque fois un peu plus », constate le maire, Jean-Baptiste Luccioni, qui espère que le beau temps annoncé pour samedi contribuera au succès de cette nouvelle édition ce samedi.



La journée commencera dès 9 h 30 par une randonnée de deux heures au cœur du territoire, à la découverte de ses paysages et de son patrimoine. À partir de 11 heures, le public pourra visiter des expositions consacrées à l’univers pastoral, rencontrer des éleveurs et découvrir des animaux, des fromages, une distillerie, des balades à poney et différentes démonstrations. Un marché d’artisans et de producteurs sera ouvert jusqu’à 22 heures. Plusieurs rendez-vous rythmeront l’après-midi : des animations pour les enfants à partir de 14 heures, une présentation des rituels de protection de la Corse agro-pastorale à 15 h 30, puis un temps d’échange avec des éleveurs à 16 h 30. Une conférence sur la réhabilitation des estives et la préservation du patrimoine pastoral est prévue à 17 h 30. Le concert du groupe D’Oghji è d’Umane clôturera la journée à 19 heures.





La transmission est également au cœur du projet communal



Au-delà des animations, la fête entend raconter comment le pastoralisme et la transhumance ont façonné Pietrosella. « Le fondement de cette fête, c’est d’expliquer aux populations qui viennent d’arriver, sur la commune et au-delà, comment les communes littorales se sont créées », souligne le maire. Pendant des siècles, les déplacements saisonniers des troupeaux entre la montagne et la plaine ont structuré les échanges et les modes de vie. Ils ont aussi contribué à dessiner les paysages et à relier les communautés de l’intérieur et du littoral. Cette histoire, insiste Jean-Baptiste Luccioni, ne relève pas seulement du passé. La fête donne aussi une place aux éleveurs d’aujourd’hui, dans un contexte que le maire décrit comme « très dur pour eux », et aux savoir-faire qui accompagnent leur métier. Tout au long de la journée, Christian Andreani présentera notamment l’histoire des instruments du pastoralisme et leurs usages.





La transmission est également au cœur du projet communal. Pietrosella a beaucoup évolué et accueille de nouvelles familles. Pour le maire, connaître l’histoire du territoire peut aider chacun à y trouver sa place : « Pour que les nouveaux arrivants aient envie d’être accueillis, il faut qu’ils connaissent l’endroit où ils viennent et qu’ils puissent partager petit à petit une partie des traditions et des valeurs. » La commune souhaite aussi renforcer les liens avec les villages de l’intérieur, d’où venaient historiquement les familles de bergers. « On avait vu un petit peu plus vaste, mais on ne désespère pas que ça le redevienne », confie Jean-Baptiste Luccioni.





La fête porte ainsi une ambition de « vivre ensemble » et de transmission, autour d’une histoire que la commune veut faire connaître sans en faire une frontière entre anciens et nouveaux habitants. « On a collectivement la volonté de faire que notre passé, notre culture, la langue continuent à vivre », conclut le maire. Une manière, selon lui, de « donner du sens » aux actions menées aujourd’hui et de préserver ce qui fait l’identité du territoire.

