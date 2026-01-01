Bastia - Pour ouvrir l'année, Musanostra propose une conférence sur « Les voyageurs britanniques au XVIIIe siècle – Comment ont-ils changé l’image de la Corse »

C’est le tout premier entretien de Musanostra de l’année. Ce samedi à 16 heures, au siège de l’association, Francis Beretti, historien, professeur émérite de l’Université de Corse et Kevin Petroni, ancien étudiant en « Théorie de la littérature » à l’Université Paris-Sorbonne, à l’École Normale Supérieure et à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, parleront des « Voyageurs britanniques au XVIIIe siècle – Comment ont-ils changé l’image de la Corse ». Une conférence à travers laquelle ils sauront sans nul doute passionner les amateurs d'histoire et de littérature en évoquant l'intérêt anglais pour la Corse.



Francis Beretti est d’ailleurs le grand spécialiste des relations entre la Corse et la Grande Bretagne au XVIIIe siècle. Au sein de la Voltaire Foundation, centre de recherche de l'Université d'Oxford consacré au siècle des Lumières, il a fait paraître Pascal Paoli et l'image de la Corse au XVIIIe siècle, ainsi que la correspondance du Général avec Maria Cosway. En 2025, aux éditions Alain Piazzola, il a fait paraître les Observations sur l'état actuel de l'île de Corse écrites sur les lieux en 1767.



Quant à Kevin Patroni, ses travaux ont concerné essentiellement la littérature corse contemporaine et, plus précisément, les œuvres de Marco Biancarelli, Jérôme Ferrari, Jean-Yves Acquaviva et Jean-Baptiste Predali.





Sur place possibilité d’acquérir ou de faire dédicacer un ouvrage



Infos pratiques :

Conférence « Les voyageurs britanniques au XVIIIe siècle – Comment ont-ils changé l’image de la Corse »

Samedi 24 janvier, 16 heures

7 place Vattelapesca à Bastia

Entrée libre