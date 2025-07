Bastia-Poretta : une cérémonie ouverte à tous pour saluer la mémoire de Saint-Exupéry

Comme chaque année, un hommage sera rendu à Antoine de Saint-Exupéry, disparu en mission le 31 juillet 1944. La Chambre de commerce et d’industrie de Corse organise ce jeudi 31 juillet à 9h30 une cérémonie commémorative à l’aéroport de Bastia-Poretta, devant la stèle dédiée à l’écrivain-aviateur.

« À l’occasion du 81e anniversaire de la disparition du Commandant Antoine de Saint-Exupéry, l’Association Nationale des Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse et les Anciens Combattants organisent une cérémonie commémorative de l’écrivain aviateur devant la stèle située au hall départ de l’aéroport de Bastia-Poretta », indique la CCI dans un communiqué.



Une allocution à sa mémoire sera prononcée, avant le dépôt de gerbes. « Toute personne qui le souhaite peut venir participer à ce devoir de mémoire », précise encore la Chambre de commerce.



Pilote et écrivain mondialement reconnu, auteur du Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry avait décollé de Borgo pour une mission de reconnaissance photographique lorsqu’il s’est abîmé en mer, au large de Marseille, le 31 juillet 1944. L’hommage annuel rendu à Bastia-Poretta rappelle à la fois son passage en Corse et les valeurs d’engagement, de liberté et d’humanisme qu’il a portées.