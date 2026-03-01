CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Ange Terramorsi, sculpteur 18/03/2026 À Bastia, les étudiants en BTS Tourisme à la rencontre des professionnels de l’UMIH 12/03/2026 Municipales. À Ota Porto, Cédric Lunardi veut « faire de la commune le cœur battant de l’Ouest Corse » 12/03/2026 Carburants : TotalEnergies annonce un plafonnement temporaire des prix dans ses stations 12/03/2026

Bastia - Plus d’un kilo de cannabis saisi, un homme écroué


La rédaction le Jeudi 12 Mars 2026 à 08:17

Un homme a été interpellé vendredi soir à à Bastia la suite d’un contrôle effectué par un équipage de la brigade anticriminalité (BAC). Lors de ce contrôle, il était en possession d’une capsule de cocaïne et d’un sachet de résine de cannabis.



Bastia - Plus d’un kilo de cannabis saisi, un homme écroué
La perquisition menée à son domicile a permis aux policiers de découvrir plus d’un kilogramme de résine de cannabis, environ 30 grammes de cocaïne, du matériel de pesée et de conditionnement, plus de 11 000 euros en espèces, un drone ainsi qu’une carabine.
L’enquête, menée par la Division de la criminalité territoriale, a conduit au défèrement du suspect devant le parquet. Il a été placé en détention provisoire dans l’attente de sa comparution immédiate,




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos