Bastia - Plus d’un kilo de cannabis saisi, un homme écroué

La perquisition menée à son domicile a permis aux policiers de découvrir plus d’un kilogramme de résine de cannabis, environ 30 grammes de cocaïne, du matériel de pesée et de conditionnement, plus de 11 000 euros en espèces, un drone ainsi qu’une carabine.

L’enquête, menée par la Division de la criminalité territoriale, a conduit au défèrement du suspect devant le parquet. Il a été placé en détention provisoire dans l’attente de sa comparution immédiate,