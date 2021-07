Bastia : Les seniors initiés au numérique !

Le 2ème axe, destiné à l’ensemble des bastiais concerne la fracture sociale et fait l’objet elle-même de 2 actions.

«Depuis le temps qu’on m’en parlait, j’ai voulu franchir le pas et m’y intéresser » explique Simone Cugurno, 75 ans, qui vient de faire ses premières armes sur le net comme 6 autres «anciennes» de cette 1promotion. C’est dans le cadre d’une convention que l’Etat et la ville de Bastia, via son CCAS, ont pu mettre en place cette animation qui s’insert dans une opération qui s’articule autour de 3 axes .Le 1porte sur l’expérimentation d’un Territoire Zéro Non Recours aux Droits qui concerne les quartiers de Paese Novu, Cité des Monts, des Arbres et des Lacs, à savoir 1500 logements et environ 4000 personnes. Cette expérimentation qui a vocation à être élargie à l’ensemble de la commune de Bastia est en cours aujourd’hui. Elle vise à garantir à chaque habitant de ces quartiers l’accès à tous les droits. S’associent dans cette action : l’Etat et ses services, la ville et son CCAS, la CdC, la CPAM, la CAF, la CARSAT, la MSA, la Mission Locale, la Banque de France, les bailleurs sociaux et différentes associations.«La première concerne la mise en place de 3 permanences accueils numériques destinées aux démarches administratives » souligne Françoise Filippi, vice-présidente du CCAS. «Nous mettons à disposition l’outil informatique et un accompagnement gratuit en présence d’un agent social. Ces accueils se situent au Centre Social François Marchetti à Paese Novu, à la Maison des Services Publics à Lupino et au CCAS, place du marché ».Quant à la 2action, elle vise à initier et former tous les seniors de la commune qui le souhaitent à l’utilisation d’une tablette numérique. Des ateliers informatiques sont proposés sous la direction de François-Xavier Raffali, intervenant à la Casa di l’anziani avec l’aide de Laurent Battesti et Dorian Casamata, deux jeunes en recherche d’emploi dans le numérique. D’où aussi l’idée d’une action intergénérationnelle.Cette dernière action qui regroupe une quarantaine de seniors se déroule en 4 sessions (de 10 personnes) de 2 jours par semaine durant 3 semaines chacune à la Casa di l’anziani placée sous la responsabilité de Sylvain Meï. La première de ces sessions s’est achevée ce vendredi 16 juillet, la seconde aura lieu en septembre, la 3en octobre et la dernière fin novembre. «A la fin de chaque session, après évaluation par les professionnels, la commission permanente du CCAS, attribue à chacun des stagiaires une participation financière de 250 € destinée à l’achat d’une tablette numérique et un diplôme validant le stage.» indique Alexandra Stchegloff, directrice adjointe du CCAS.«Durant cette session on apprend aux stagiaires les bases de l’informatique afin qu’ils puissent être ensuite autonomes » précise François-Xavier Raffali. « Allumer et éteindre la tablette, la mettre en veille, la recharger, l’étude des différents boutons, l’utilisation de l’écran tactile, la configuration et la personnalisation de la tablette, comment la paramétrer, la connexion Wi-Fi, la création d’un compte utilisateur, les mots de passe, les usages de la tablette, etc. »Et nos anciens n’étaient pas peu fiers de nous montrer ce vendredi leur savoir-faire.«Moi je n’y connaissais rien » déclare encore Simone Cugurno, «j’ai entendu parler du stage au CCAS et je me suis dis pourquoi alors que je faisais vraiment un rejet du numérique. Grâce à ces cours j’ai pu me familiariser avec ce nouvel outil. Aujourd’hui je sais me servir d’une tablette et aller sur internet »Certaines stagiaires ont même attrapé le…virus ! «Moi non plus je n’y connaissais pas grand-chose » souligne Marie-Jeanne Delchiaro. « Mais aujourd’hui toutes les démarches se font sur internet : les impôts, la sécu... On peut même réserver ses billets d’avion et ses places à l’hôtel. En septembre je m’inscrirai aux cours de perfectionnement».Cette remise de diplômes et de chèques s’est terminée autour du verre de l’amitié, en respectant bien sûr les règles sanitaires.