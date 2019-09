Bastia : L’hôpital dans la rue !

Aux revendications du collectif des Urgences, présent aussi dans le cortège, les salariés réclament une énième fois une modernisation de l’établissement. «Les revendications sont les mêmes depuis des années » soulignait Josette Risterucci de l’Intersyndicale, « financement à 100 % de la modernisation de l’hôpital, refus de suppressions de lits d'hospitalisation complète, remplacement de tout l'absentéisme, plans de mises en stage et de CDI. Enfin, l'hôpital étant dans un Copermo et notre dossier devant être présenté au mois d'octobre nous demandons à être tenus au courant de son contenu. Il s'agit d'un plan de retour à l'équilibre financier, que nous refusons, et les instances représentatives du personnel doivent légalement en être informées »





Le cortège, fort de près de 300 personnes, a parcouru le boulevard Paoli avant de se rendre à la préfecture où une délégation du Collectif des urgences et de l’intersyndicale a été reçue par le préfet. Les manifestants se sont ensuite rendus place Saint Nicolas où ils ont allumé des fumigènes. Après une distribution de tracts, la mobilisation s’est transformée en un pique-nique géant.

CNI a suivi la manifestation en compagnie de Josette Risterucci, de l’intersyndicale