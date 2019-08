Bastia : Interpellé dans les toilettes d'un commerce du centre-ville

"Mardi après-midi, à l'occasion d'un contrôle routier sur le boulevard Paoli à Bastia, les CRS ont remarqué le comportement suspect d'un passager dans une auto" rapporte la police nationale de Haute-Corse sur sa page Facebook.

On précise, aussi, que "ce dernier, surpris en possession de produits stupéfiants, d'un couteau et d'une somme importante d'argent liquide a pris la fuite à pied lors du contrôle".

Mais il n'est pas allé bien bien loin.

"Il a finalement été rattrapé après qu'il se soit caché et enfermé dans les toilettes d'un commerce du centre-ville."