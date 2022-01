Bastia Hand-Ball : des projets et des ambitions pour 2022

Né du feu HBC, le Bastia Hand Ball a été créé en 2001. Après la succession de plusieurs présidents comme Olivier Andolfo, Ange Albertini ou encore Éric Orsatelli , René Mattei est à la tête du club depuis 2017. Il n’est pas arrivé là par hasard puisqu’au club depuis 2009. Tout d’abord parent de joueurs (sa fille et son fils), au fil des années ce grand gaillard, aussi sympathique que costaud, est devenu éducateur, coach, dirigeant puis président. Une suite presque logique pour ce passionné de hand qui a su insuffler sa passion non seulement à ses enfants Audrey et Kevin mais à de nombreux bambins.Aujourd’hui, malgré les différentes vagues covidiennes, le club peut se targuer d'une centaine de licenciés, grâce au dynamisme de toute son équipe. « Bien sûr, le COVID, comme dans toutes les autres disciplines sportives, a eu des répercussions sur le club, entre confinement, fermetures des salles et obligation de se faire vacciner pour les plus de 12 ans » souligne René Mattei. « Mais on tient la route puisqu’on a dépassé notre nombre de licenciés de l’an passé qui était de 72 et surtout on peut se féliciter aujourd’hui d’avoir 80 jeunes mineurs au club. Le panel s’est renouvelé ».Le club regroupe ainsi toutes les catégories des babys aux séniors loisirs. « On a même deux équipes de U13, ce qui est rassurant pour la suite. Là où le bât blesse, c’est chez les féminines, moins de 10% des licenciés, mais cela se ressent aussi au plan régional ».Point non plus d’équipe senior qui au début des années 2000 flirtait avec la N3.Côté encadrement, le club est aussi bien structuré avec 8 éducateurs ou adjoints, diplômés ou en formation. « Quelques jeunes nous donnent aussi un coup de main pour encadrer les plus jeunes, dont deux en service civique ».Pour les entrainements, on s’adapte du côté du BHB : « Avec la fermeture de Pepito -Ferretti, on a dû partager nos créneaux avec d’autres disciplines. C’est parfois difficile. Par exemple le mercredi nous devons regrouper 6 catégories en 4 heures ! ».Le BHB est engagé dans les différents championnats de Corse avec des fortunes diverses. « Avec le COVID, les licenciés se sont renouvelés et donc notre niveau est moyen, mais le maître-mot reste la formation».Au début de cette nouvelle année le club est toutefois serein. « Grâce à la Fête du Sport de la CAB on a pu recruter quelques jeunes et c’est bon signe. Quand on le pourra on retravaillera aussi avec les écoles et avec l’USEP ».Le club est aussi et toujours en première ligne pour aider les associations caritatives. « Comme chaque année nous avons organisé un tournoi dans le cadre d’Octobre Rose et on a eu une dizaine d’équipes engagées avec des dons intéressants. »