Bastia - Des ateliers radio pour redonner la parole aux invisibles des médias

Concrètement, les participants découvrent le fonctionnement d'une radio et s'exercent à différents formats - témoignages, discussions, créations sonores - tout en développant leur confiance et leur capacité à s'exprimer. Ceux qui ne souhaitent pas parler peuvent s'occuper de la technique. « On les accompagne, et je suis sûre que la majorité va y arriver », assure Juliette.

Laurent. Hicham, l'un des participants, retient surtout une chose de cette première journée : « Ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est comment fonctionne une radio. C'est un bagage, apprendre c'est ce qu'on fait depuis tout petit. » Pour lui, ces ateliers vont bien au-delà de la radio. Ils participent à la réinsertion et à la reconstruction de la confiance en soi.



Mickaël, lui, découvre un univers qu'il ne connaissait pas. « Je n'écoute pas du tout la radio. J'ai été à venir à cet atelier . C'est pas mal intéressant pour ceux qui veulent s'y intéresser », confie-t-il honnêtement, avant d'admettre que la radio n'est finalement pas faite pour lui.