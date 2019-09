Bastia : Des associations investissent l’Octroi à Saint-Joseph !

Il y a un peu plus d’un an, lors d’une réunion de quartier, le maire de Bastia, Pierre Savelli, avait annoncé la restauration de cet édifice qui marquait l’entrée de la ville au XVIIIème siècle. Un appel à projet avait été aussi lancé pour questionner les riverains sur le devenir du bâtiment, patrimoine de la ville.





Quelques mois plus tard les travaux ont donc été lancés, des travaux d’un coût de 300 000€ HT cofinancé par l’État (DSIL) à hauteur de 204 000€ HT, et la Ville de Bastia 96 000€ HT. Ils seront réalisés par le cabinet ADP Architectes (Michel Puccini).



Le bâtiment retrouvera son aspect de l’époque et les deux étages, 38m² au RDC, 42m² au R+1, seront dévolus à 4 associations : Citadell'Anima (cours de chants), L’Esca (aides aux devoirs scolaires), ACJS-Guerrieri ( Association Corse de Jeux de Simulation et de stratégie) et une association intergénérationnelle pour les habitants du quartier. Une convention sera passée entre elles et la mairie et ce sont elles qui auront en charge le fonctionnement des lieux.

CNI a rencontré sur les lieux, Didier Grassi, délégué à la démocratie participative, à la vie associative et à la politique de quartiers.