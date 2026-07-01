Bastia - « Aurelius » présente son 1er Festival du Livre

« Aurelius » présente son 1er Festival du Livre du 7 au 10 juillet à Bastia.
« Et si la Corse avait, depuis des siècles, une singularité sans pareille ? » questionne Christophe di Caro, le père de ces « Rencontres d’Aurelius » qui depuis plusieurs mois organise conférence sur conférence, toutes plus intéressantes les unes que les autres.
« Communauté, identité, peuple… Nation… ces mots qui résonnent et font, depuis des siècles, raisonner sur l’île… Qu’est-ce qui fait qu’un peuple est un peuple ? Qu’est-ce qui fait qu’une Nation est une Nation ? Sur quelle singularité, sur quelle spécificité se fonde un sentiment d’appartenance dans un monde sans cesse en évolution, en ébullition, parfois même proche de l’explosion ? La Corse et le Monde au fil des Âges : voilà le défi que nos conférencières et conférenciers ont entrepris de relever afin de tenter de répondre à ces interrogations essentielles » souligne nencore Christophe Di Caro et de poursuivre son discours : « La Corse, et celles et ceux qui l’habitent, au sens le plus noble du terme, ont-ils véritablement développé une singularité qui les rende uniques face au reste du monde ? Ou ne sommes-nous que de doux rêveurs, bercés par la romance d’une nation idéalisée ? »
À travers ce festival, ce cycle de conférences, « Aurelius » invite le public à parcourir les siècles, à croiser les regards de l’histoire, de la philosophie, de l’anthropologie, de la politique et de la culture afin de mieux comprendre ce qui forge l’identité d’un peuple, d’une nation, et peut-être aussi de nous-mêmes.
« Communauté, identité, peuple… Nation… ces mots qui résonnent et font, depuis des siècles, raisonner sur l’île… Qu’est-ce qui fait qu’un peuple est un peuple ? Qu’est-ce qui fait qu’une Nation est une Nation ? Sur quelle singularité, sur quelle spécificité se fonde un sentiment d’appartenance dans un monde sans cesse en évolution, en ébullition, parfois même proche de l’explosion ? La Corse et le Monde au fil des Âges : voilà le défi que nos conférencières et conférenciers ont entrepris de relever afin de tenter de répondre à ces interrogations essentielles » souligne nencore Christophe Di Caro et de poursuivre son discours : « La Corse, et celles et ceux qui l’habitent, au sens le plus noble du terme, ont-ils véritablement développé une singularité qui les rende uniques face au reste du monde ? Ou ne sommes-nous que de doux rêveurs, bercés par la romance d’une nation idéalisée ? »
À travers ce festival, ce cycle de conférences, « Aurelius » invite le public à parcourir les siècles, à croiser les regards de l’histoire, de la philosophie, de l’anthropologie, de la politique et de la culture afin de mieux comprendre ce qui forge l’identité d’un peuple, d’une nation, et peut-être aussi de nous-mêmes.
Le programme
Mardi 7 juillet
18h30 : Fabien Gaveau et Denis Jouffroy
« Histoire du climat »
Mercredi 8
15h30 : Caroline Rose Torres
« Anthropologie du genre »
17h : Battì et Polo
« Peut-on rire de tout »
18h30 : Vannina Van Cawelaert
« La Corse au moyen-âge : Une île ouverte ?)
Jeudi 9
17h : Pierre-Claude Giansily
« Art(s) et histoire des arts ART(S) en Corse »
18h30 : Érick Miceli
« La Corse et les Corses dans les tempêtes du XVIIIe siècle »
Vendredi 10
17h : Ange-Toussaint Pietrera
« XIXe et XXe siècles en Corse, au prisme de l’imaginaire national »
18h30 : Sampiero Sanguinetti
« Géopolitique de la Corse, de la Méditerranée au Monde fini »
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Hôtel Central, rue Miot, Bastia
Rencontres, entretiens, dédicaces… Entrées libres - sans inscriptions - ouvert à toutes et à tous – (durée rencontres : 60 minutes)
18h30 : Fabien Gaveau et Denis Jouffroy
« Histoire du climat »
Mercredi 8
15h30 : Caroline Rose Torres
« Anthropologie du genre »
17h : Battì et Polo
« Peut-on rire de tout »
18h30 : Vannina Van Cawelaert
« La Corse au moyen-âge : Une île ouverte ?)
Jeudi 9
17h : Pierre-Claude Giansily
« Art(s) et histoire des arts ART(S) en Corse »
18h30 : Érick Miceli
« La Corse et les Corses dans les tempêtes du XVIIIe siècle »
Vendredi 10
17h : Ange-Toussaint Pietrera
« XIXe et XXe siècles en Corse, au prisme de l’imaginaire national »
18h30 : Sampiero Sanguinetti
« Géopolitique de la Corse, de la Méditerranée au Monde fini »
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Hôtel Central, rue Miot, Bastia
Rencontres, entretiens, dédicaces… Entrées libres - sans inscriptions - ouvert à toutes et à tous – (durée rencontres : 60 minutes)
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