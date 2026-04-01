Bastia : Après la Saint-Joseph, 6 000 € reversés à l’association Inseme

Quand festivités rime avec solidarité. Après la traditionnelle fête de la Saint-Joseph qui s’est déroulée le 19 mars dernier et qui a comme chaque année rassemblée des centaines de Bastiais et de visiteurs autour de moments de foi et de partage, les bénévoles ont remis un joli présent à Inseme. Le 7 avril, l’association qui accompagne les personnes devant se rendre sur le continent pour raisons médicales a en effet reçu un chèque de 6000 euros.



« La Menuiserie Carboni, à l’origine de l’événement, propose un grand spuntinu tout au long de la journée, et les participants sont invités à donner une contribution libre », explique Inseme. Alors que les années précédentes les fonds récoltés avaient permis de remplacer la cloche de l’église Saint-Joseph, cette année, les bénévoles ont décidé de confier la recette à Inseme. « Nous avons tous des proches confrontés à la maladie et qui doivent se déplacer pour se faire soigner », glisse en effet l’équipe des bénévoles.



« Cette généreuse contribution permettra à l’association de continuer à accompagner les familles corses dans leurs déplacements médicaux, en soutenant le transport et l’hébergement des patients et de leurs proches », ajoute pour sa part l’association qui tient à « remercier chaleureusement tous les bénévoles, organisateurs et participants qui ont rendu cette collecte possible et qui incarnent les valeurs de solidarité au cœur de Bastia ».

