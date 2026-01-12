Ball-Trap - Giudicelli et Albertini au top à Lecci

Ce concours s'est déroulé en trois temps avec un concours de Parcours de Chasse sur 50 plateaux suivi par un autre de Compak Sporting également sur 50 plateaux, avant un ultime concours de English Sporting.
Au plan sportif, la victoire au classement sur handicap est revenue à Jean-Simon Giudicelli qui a devancé Enzo Albertini et Pierrot Chaussard, alors qu'en Pull Shot après barrage c'est Enzo Albertini qui a devancé Aurélien Maestracci.
Les recettes de cette journée reversées au profit du Lions Club de Sant'Amanza seront, par la suite, distribuées au bénéfice d'une autre association.
