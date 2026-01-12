CorseNetInfos
GAP le Lundi 12 Janvier 2026 à 16:53

Le site du Suartu, fief du Shooting Club de Lecci présidé par Pascal Orsoni, accueillait ce week-end un concours de ball-trap placé sous le signe de la solidarité aux côtés du Lions Club de Sant'Amanza



Ball-Trap - Giudicelli et Albertini au top à Lecci
Ce concours s'est déroulé en trois temps avec un concours de Parcours de Chasse sur 50 plateaux suivi par un autre de Compak Sporting également sur 50 plateaux, avant un ultime concours de English Sporting.


Au plan sportif, la victoire au classement sur handicap est revenue à Jean-Simon Giudicelli qui a devancé  Enzo Albertini et Pierrot Chaussard, alors qu'en Pull Shot après barrage c'est Enzo Albertini qui a devancé Aurélien Maestracci.


Les recettes de cette journée reversées au profit du Lions Club de Sant'Amanza seront, par la suite, distribuées au bénéfice d'une autre association.
 




