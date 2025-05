Balades, parcs, accès : la Corse parmi les régions les moins “dog friendly” de France

Paradis pour les randonneurs, la Corse l’est moins… pour leurs chiens. C’est l’un des constats du premier palmarès des régions les plus accueillantes pour les chiens, publié par l’application PlayDogs. Fondé sur les données recueillies auprès de plus de 200 000 utilisateurs entre janvier et avril 2025, ce classement met en évidence les profondes inégalités d’accès aux espaces publics canins. Et l’île de Beauté figure en queue de peloton.



Avec moins de 3 lieux recensés pour 10 000 chiens, la Corse s’installe à la dernière place du classement national, aux côtés de la Bourgogne-Franche-Comté et du Centre-Val de Loire. Coté départements la Haute-Corse affiche un des bilans les plus faibles du pays, avec seulement 16 lieux de balade référencés pour 55 000 chiens identifiés. « Ce classement ne dit pas seulement où il y a des balades : il révèle où les chiens ont vraiment leur place. Ce sont des territoires où l’on pense aussi au bien-être animal dans l’espace public », souligne Jennifer Boulaud, cofondatrice de PlayDogs.

L'étude, basée sur les données du Fichier National I-CAD (recensement des animaux identifiés par puce ou tatouage), « ​prend en compte le nombre total de lieux référencés, l’engagement des utilisateurs, et le nombre de chiens estimé par territoire, afin de proposer un indicateur comparatif par densité canine, » détaille PlayDogs.



Un contraste avec le potentiel naturel

Cette position en bas de tableau peut surprendre, tant la Corse est réputée pour ses espaces naturels. Mais c’est justement cette abondance de nature sauvage, non aménagée ni signalée, qui pourrait expliquer le manque de lieux identifiés comme accessibles ou adaptés à la promenade des chiens. « Contrairement à d’autres territoires très urbanisés, les balades informelles restent majoritaires, mais peu référencées.» constate l'étude.



À l’inverse, les régions les plus “dog friendly” sont le Pays de la Loire (30,1 lieux pour 10 000 chiens), l’Île-de-France et les Hauts-de-France, qui se distinguent par leur réseau d'espaces balisés, accessibles et entretenus, mais aussi par l’engagement numérique de leurs communautés de propriétaires de chiens.



Pour les promoteurs de ce classement, l’enjeu n’est pas de pointer du doigt mais de sensibiliser : « Il ne s’agit pas seulement de nature ou d’équipements, mais d’un vrai choix politique : celui d’intégrer les chiens dans la conception des espaces publics », rappelle Jennifer Boulaud. À l’heure où près d’un foyer sur trois possède un chien en France, cette étude entend faire évoluer les pratiques en matière d’urbanisme, de signalétique et de services, à l’échelle des communes et des intercommunalités.