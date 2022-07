Baisse du pouvoir d’achat : le syndicat FO de Corse-du-Sud tape du poing sur la table

Aux côtés de Marcel Santini, secrétaire général de Corse-du-Sud, Dominique Lanfranchi, chargé de la défense des retraités, Fabrice Bérenger, secrétaire régional La Poste-Orange, Erwing Zys-Launay, secrétaire adjoint de la section FO Dgfip, Sylvie Michelacci, secrétaire de l’union départementale FO ou encore Claire Calendini, secrétaire territoriale La Poste. Soit, de nombreux représentants sociaux.



La cherté de la vie en Corse, région, faut-il le rappeler une fois encore, la plus pauvre de France et la baisse du pouvoir d’achat étaient à l’ordre du jour. Mais il a surtout été question des dernières mesures gouvernementales et plus particulièrement la prime Macron. « Nous sommes opposés à cette politique, souligne Marcel Santini, elle consiste à distribuer des primes qui ne sont pas du salaire et qui ne sont pas chargées puisque rien ne sera versé aux différentes caisses. On va vers un appauvrissement de ces caisses...Nous sommes dans une situation d’explosion des prix et, paradoxalement, une implosion des salaires... »



Pour le syndicat, comme pour les différents autres partenaires présents, le compte n’y est pas et l’inquiétude persiste, surtout pour ce qui concerne le départ à la retraite. « Si on appauvrit les caisses, précise Dominique Lanfranchi, il n’y a pas de cotisations et cela va forcément « justifier » pour l’État, la nécessité de repousser le départ à la retraite.



Pour le syndicat FO, la seule solution va consister à augmenter les salaires. « On évoque une situation sociale terrible, ajoute le secrétaire général, et l’explosion des prix. Mais cette explosion des prix émane d’une volonté humaine, ce n’est pas quelque chose qui surgit de nulle part. On envisage de nombreuses solutions sauf une : la hausse des salaires. On demande simplement leur alignement sur l’inflation. Si les salaires n’évoluent pas, les retraites seront à la baisse. »



Toujours en ce qui concerne les retraites, Dominique Lanfranchi poursuit : « Au niveau national, elles ont perdu 14 % depuis 2012. Une situation qui s’est dégradée depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron à la Présidence de la République. C’est particulièrement inquiétant. Pour conjurer la crise, l’augmentation des salaires est la seule solution. Les prix augmentent et les salaires sont bloqués, c’est anormal. Quand on établit un prix, on tient compte du coût du travail. Ce coût stagne, voire baisse et les prix augmentent, il y a un réel problème. »



Enfin, la nécessité de mettre également sur la table l’augmentation du point d’indice dans la fonction publique ou de tenir de la situation délicate des fonctionnaires de La Poste, ont été évoquées lors de la conférence de presse. Les différents partenaires présents déplorent, par ailleurs, qu’aucune mesure concrète relative à ce domaine, n’ait émané de la conférence sociale alors que les négociations avec l’État vont reprendre.