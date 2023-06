Bac 2023 : le bonheur, la paix, la nature au menu de l'épreuve de philo pour 2169 lycéens corses

Le grand jour est enfin arrivé pour les élèves de terminale, qui planchent depuis 8 heures sur l'épreuve de philosophie. Au total, 2169 jeunes corses des filières technologique et générale qui se sont confrontés ce mercredi à deux sujets de dissertation et à une explication de texte, dans le cadre de cette épreuve cruciale. "Ce moment marque la fin de leur parcours au lycée et ouvre la voie à une nouvelle vie axée sur les études supérieures", comme l'a souligné Jean-Philippe Agresti, recteur de l'académie de Corse, devant une classe de 30 candidats du lycée Leatitia Bonaparte. ​« Le bac occupe une place importante dans la vie de l'élève. C'est d'abord le premier diplôme de l'enseignement supérieur, l'occasion de valider toutes les compétences acquises tout au long de la scolarité, en particulier pendant l'année de terminale. C'est aussi le passage vers de nouvelles études, une étape cruciale dans l'enseignement supérieur ». détaille-t-il.





Une épreuve pas si éprouvante

Si autrefois cette épreuve marquait le début des épreuves du bac depuis la réforme menée par Jean-Michel Blanquer, la philosophie est désormais la dernière épreuve écrite à passer. De plus une majorité des élèves est déjà certaine d’obtenir leur diplôme grâce au contrôle continu et aux spécialités à fort coefficient qui comptent pour un tiers de leur note finale. Même si beaucoup comptent bien dessus pour obtenir in extremis leur diplôme ou décrocher une belle mention.



Depuis les épreuves de spécialité qui ont eu lieu en mars, leur motivation a quelque peu diminué. "Je dois admettre que je me suis relâché depuis les épreuves de spécialité", avoue Maeva, une élève de terminale. "Je n'ai commencé à réviser la philosophie que depuis une semaine. Mais avec les notes que j'ai obtenues en spécialité, même si j'ai des notes faibles en philo et au grand oral, j'aurai quand même mon bac".



"Les équipes éducatives se sont toutes mobilisées pour accompagner les élèves depuis les épreuves de spécialité", affirme de son coté le recteur. "Elles ont cherché à les motiver en priorité pour l'épreuve de philosophie, mais n'oublions pas que l'épreuve du grand oral, qui débutera le 19 juin, est également importante, car elle sollicite les compétences acquises lors des épreuves de spécialité".