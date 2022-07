Bac 2022 : Les candidats découvriront ce mardi les résultats

Dernière ligne droite avant les vacances : 2607 candidats corses découvriront mardi les résultats du baccalauréat, affichés dans les lycées ou consultables directement sur Internet.Sur les 2 607 candidats qui tentent de décrocher le précieux diplôme cette année, (1420 ont présenté le bac général, 579 élèves le technologique 608 le professionnel.Les résultats seront publiés dès 8h00 dans certaines académies mais à partir de 10h00 dans l'académie de CorseDepuis sa réforme en 2019, la note du baccalauréat repose à 40 % sur du contrôle continu et à 60 % sur des épreuves terminales (le français écrit et oral, passé en classe de Première, la philosophie, les épreuves de spécialités et le grand oral, passés en Terminale).Cette année, les épreuves du nouveau bac général (pour lequel les élèves choisissent deux enseignements de spécialité) se sont déroulées en intégralité, pour la première fois après deux années perturbées par le Covid-19.Les deux épreuves de spécialité passées par chaque candidat ont cependant dû être décalées de mars à mai et des aménagements ont été décidés en raison de la crise sanitaire. Des correcteurs de ces épreuves ont affirmé mi-juin que certaines notes avaient été augmentées sans leur accord. Un début de polémique, balayé par le ministère, qui a assuré qu'« il n’y a pas eu de consignes nationales de relever les notes ».Les notes des épreuves de spécialité, ainsi que celles de la philosophie et du grand oral n’ont pas été prises en compte dans la plateforme d’accès aux études supérieures Parcoursup, qui délivre depuis début juin ses réponses aux vœux des candidats. Mais ces notes sont dans la moyenne du bac​, sésame nécessaire pour ceux qui veulent poursuivre leurs études.L’an dernier, le contrôle continu avait encore représenté l’essentiel de la note finale de l’examen : la philosophie avait été la seule épreuve écrite, avec le français en Première.Les épreuves de rattrapage démarreront dès le lendemain des résultats, mercredi, et se tiendront jusqu’à vendredi.