Bac 2019 : 75,94 % d'admis dans l'académie de Corse

Au terme de cette journée attendue, comme bien l'on pense; par la grande majorité des candidats, La Rectrice de la région académique de Corse, Julie Benetti, a tenu à féliciter "chaleureusement les premiers lauréats de l'académie du baccalauréat 2019 dont la réussite vient récompenser le travail et l'investissement. Ce succès est aussi celui de leurs professeurs qui les ont accompagnés tout au long de l'année. Elle adresse tous ses encouragements aux candidats du deuxième groupe qui passeront en début de semaine les épreuves de rattrapage et les appelle à rester mobilisés et sereins".

La Rectrice a tenu également " à souligner et saluer le grand sens du service public des enseignants comme des organisations syndicales de l'académie. Tant la passation des épreuves que la restitution des copies se sont déroulées dans les meilleures conditions. Cette mobilisation de tous au service de la réussite de nos élèves honore les personnels de l'académie"