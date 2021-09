BD à Bastia : A Nadia Nakhlé le prix des lycéens

Le Prix des lycéens a pour objectif de faire découvrir aux lycéens une sélection de bandes dessinées contemporaines de qualité. C’est au travers de ce choix original de trois ouvrages et suite à une rencontre avec chacun des auteurs, que les élèves mènent un travail de jurés afin de désigner un lauréat. Les albums sélectionnés pour ce prix sont exposés à la Galerie Noir et Blanc, place du marché à Bastia. Etaient en lice Cy pour Radium girls, Jean Harambat pour Le detection club et Nadia Nakhlé avec Les oiseaux ne se retournent pas.





Nadia Nakhlé écrit, dessine et met en scène des projets poétiques et engagés, associant plusieurs langages artistiques : écriture, arts visuels, musique… En parallèle, elle expose son travail en tant qu'artiste en France et à l'étranger et collabore en tant qu’artiste associée à différentes actions culturelles. Dans son 1er roman graphique, «Les oiseaux ne se retournent pas»*, elle raconte l’exil des enfants qui fuient la guerre. Selon l’UNICEF, depuis 2010, le nombre d’enfants demandeurs d’asile et migrants voyageant seuls a été multiplié par cinq. Au moins 300 000 enfants non accompagnés ont été enregistrés dans environ 80 pays en 2015 et 2016. Des enfants et adolescents particulièrement vulnérables qui prennent seuls la route de l’exil vers l’Europe afin d’échapper aux conflits et persécutions dans leur pays d’origine dans l’espoir d’une vie meilleure. «Les oiseaux ne se retournent pas» raconte l’histoire d’Amel, jeune orpheline en exil. Sur son chemin semé d’embûches, elle se retrouve souvent seule mais rencontre aussi Bacem, soldat déserteur et joueur de oud. L’enfant et le soldat apprennent à se reconstruire ensemble. L’ouvrage a reçu le prix Première du roman graphique dans le cadre de la Fête de la BD à Bruxelles. Les lycéens bastiais, très sensible à sa démarche et à son livre, viennent de lui décerner le Prix Lycéen de ce festival 2021 de BD Bastia. Un spectacle musical et dessiné a été conçu parallèlement à son livre. Nadia Nakhlé a en préparation un long métrage d’animation, adaptation de son roman.



*Editions Delcourt – Collection Mirages.