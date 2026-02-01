CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Cendra Chirofée 18/02/2026 Un septuagénaire mis en examen après la découverte d'une cache d'armes dans sa cave à Propriano 17/02/2026 Ajaccio : Deuxième transport nocturne pour les moteurs de la future centrale du Ricanto 16/02/2026 La Corse parmi les régions les plus touchées par la mortalité liée au tabac 16/02/2026

Avis de décès - Levie


La rédaction le Mardi 17 Février 2026 à 07:30

Avis de décès, avis de remerciements, avis de messe, condoléances, hommages : il est possible, désormais de commander auprès de votre prestataire de funérailles ou de corsenetinfos@gmail.com tous vos textes et de les publier gratuitement, directement et rapidement sur Corse Net Infos.



Avis de décès - Levie
Gilles SIMEONI, Président du Conseil exécutif et le personnel de la Collectivité de Corse
sont très émus de vous faire part de la disparition de
 
M. Thierry MAESTRATI
Agent de la Collectivité de Corse
 
et s’associent à la douleur de la famille et de ses proches.

_______________________________________________________

Gilles SIMEONI, Presidente di u Cunsigliu Esecutivu è u persunale di a Cullettività di Corsica
Sò cummossi assai d’annunziavvi ch’ellu si n’hè andatu
 
M. Thierry MAESTRATI
Agente di a Cullettività di Corsica
 
è s’aduniscenu à u dulore di a famiglia è di tutti quelli chì sò afflitti.    




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos