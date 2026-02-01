Avis de décès - Levie

Gilles SIMEONI, Président du Conseil exécutif et le personnel de la Collectivité de Corse
sont très émus de vous faire part de la disparition de
M. Thierry MAESTRATI
Agent de la Collectivité de Corse
et s’associent à la douleur de la famille et de ses proches.


Gilles SIMEONI, Presidente di u Cunsigliu Esecutivu è u persunale di a Cullettività di Corsica
Sò cummossi assai d’annunziavvi ch’ellu si n’hè andatu
M. Thierry MAESTRATI
Agente di a Cullettività di Corsica
è s’aduniscenu à u dulore di a famiglia è di tutti quelli chì sò afflitti.
-
