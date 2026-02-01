Avis de décès - Levie

Gilles SIMEONI, Président du Conseil exécutif et le personnel de la Collectivité de Corse

sont très émus de vous faire part de la disparition de



M. Thierry MAESTRATI

Agent de la Collectivité de Corse



et s’associent à la douleur de la famille et de ses proches.



_ ______________________________ ________________________



Gilles SIMEONI, Presidente di u Cunsigliu Esecutivu è u persunale di a Cullettività di Corsica

Sò cummossi assai d’annunziavvi ch’ellu si n’hè andatu



M. Thierry MAESTRATI

Agente di a Cullettività di Corsica



è s’aduniscenu à u dulore di a famiglia è di tutti quelli chì sò afflitti.