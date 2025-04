Avis de décès - Bastia - Penta-di-Casinca -Sorbo-Ocagnano-Riventosa-Marseille

----Ses enfantsM. et Mme Paul PASQUALETTI, son fils, sa belle fille Marie Paule, leurs enfants et petits enfants,M. Dominique PASQUALETTI, son fils et sa fille Séréna,Sa Sœur et ses frères,Mme Marie SQUAGLIA épouse DROGUE, ses enfants, petits enfants et arrière-petits-enfantsM. et Mme Jean SQUAGLIA, leurs enfants, petits enfants et arrière-petits-enfantsM. et Mme Pierre SQUAGLIA, leurs enfants, petits enfants et arrière-petits-enfantsSes nièces et neveux, cousines et cousins,Les familles SQUAGLIA, DROGUE, CROCE, CALLIER, OTTOMANI, PASQUALETTI àRIVENTOSA, PERFETINI, RONCAGLIA, GRAZI, VERDI, CONTINI, BATTESTI, VICENTI,CESARI, SANTINI, LEONELLI, GIULY, FIORENTINI, CASABIANCA, MAROSELLI, TASSO,FORNS, GIULY, CRUCIANI, AGOSTINI, ORDIONI, MUCCHIELI, MARTINETTI, ZAPELLI, SANGUINETTI, MARTINI.Ont la douleur de vous faire part du décès deSurvenu le 7 avril 2025 à BastiaLa famille recevra les condoléances à l’église Saint Roch le mardi 08 avril 2025 à partir de 11 heuresLa cérémonie religieuse sera célébrée en l’église de Saint Jean le mercredi 9 avril 2025 à 11 heuresL’inhumation aura lieu au cimetière de BASTIA.La famille remercie la Direction de la résidence Sainte Famille, ainsi que l’ensemble dupersonnel, pour sa gentillesse et son dévouement.Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements----