Aviron indoor : Titre et record de France pour Frédéric Kowal de l’Aviron Haute-Corse

« Je suis d’autant plus content que je ne suis pas du tout spécialiste de cette distance, ramant plutôt dans la distance reine des 2 000 m » souligne F. Kowal.





L’Ajaccien se sentait du reste un peu frustré car samedi, sur cette distance du 2 000 m un incident technique l’a sûrement privé du titre. «A une minute du départ, j’ai complètement disparu de la liste des participants. Et malgré cela, la course s’est disputée avec un vainqueur en 6’40. Après réclamation, comme d’autres concurrents d’ailleurs, les organisateurs ont reprogrammé une autre course, avec donc tous ceux qui avaient connu des problèmes techniques. J’ai remporté cette épreuve en 6’19”04, battant le record de France. Hélas si la fédération a bien validé ce nouveau record de France, par contre elle ne m’a pas décerné le titre de champion de France ».





Frustrant donc pour notre rameur qui va, d’ores et déjà, se préparer aux Championnats du monde programmés fin février sur 2 000 m. « Pour l’heure je ne sais pas si la fédération me qualifiera pour représenter la France, ce sera en fonction de mon temps. J’aurai une réponse le 15 février».