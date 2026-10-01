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Avec « Nuit noire », Augustin Planet chante le quotidien des non-voyants


Philippe Jammes le Dimanche 18 Octobre 2026 à 12:00

Avec « Nuit noire », son nouveau projet actuellement en préparation, Augustin Planet a choisi de mettre en lumière le quotidien des personnes non-voyantes et malvoyantes. Un sujet qui touche particulièrement le chanteur corse, habitué à puiser dans les rencontres et les réalités de la vie pour nourrir ses chansons.



"Nuit noire" en hommage aux mal-voyants.
"Nuit noire" en hommage aux mal-voyants.

Il est une sorte de troubadour corse qui chante les rencontres, les blessures de la vie, mais aussi ses petits et grands bonheurs. Au fil des années et de ses 28 albums, Augustin Planet s'est ainsi fait une spécialité de mettre en musique les histoires des autres. Enfants malades, femmes victimes de violences, amours contrariées, alcoolisme ou précarité ont trouvé leur place dans ses textes, aux côtés de chansons beaucoup plus légères où l'humour et la macagna ne sont jamais très loin.

Avec « Nuit noire », c'est cette fois au handicap visuel que le chanteur a choisi de consacrer plusieurs chansons. Le projet, encore en cours de réalisation, devrait réunir cinq titres.

« J’y évoque la réalité au quotidien des personnes atteintes de troubles visuels, des non-voyants. C’est un sujet qui me touche, me préoccupe profondément car elles rencontrent des difficultés au quotidien, constamment », explique Augustin Planet.

À travers ces nouveaux textes, le chanteur entend surtout attirer l'attention sur des difficultés qui restent parfois méconnues de ceux qui n'y sont pas directement confrontés. « Je suis conscient que ce sujet peut paraître illusoire, voire inutile à certains, mais pour moi tout ce qui touche au handicap dans sa globalité ne peut être tabou et doit être évoqué afin de rendre leur quotidien plus agréable », insiste-t-il.

Une manière aussi, pour Augustin Planet, d'interroger le regard porté sur les autres dans une société qu'il juge de plus en plus individualiste. Il déplore ainsi « l’individualisme, l’égoïsme, le nombrilisme » qui, selon lui, prennent aujourd'hui trop souvent le pas sur l'attention portée aux plus fragiles.

Une fois achevé, « Nuit noire » ne devrait d'ailleurs pas seulement rejoindre la longue discographie du chanteur. Augustin Planet souhaite également distribuer le CD à des organismes qui accompagnent les personnes malvoyantes et non-voyantes.

Une façon de prolonger, au-delà des mots et de la musique, le message porté par ces cinq nouvelles chansons.





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