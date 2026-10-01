Tourisme : en septembre, la fréquentation des ports et aéroports corses reste stable

Dans la continuité du mois d’août, la fréquentation des ports et aéroports corses est restée quasiment stable en septembre, avec une très légère progression par rapport à l’année précédente. Selon les statistiques publiées par l’Établissement public du commerce et de l’industrie (EPCI) de Corse, 985 997 passagers ont transité par les infrastructures insulaires au cours du mois, contre 984 089 en septembre 2025. Depuis le début de l’année, le constat est sensiblement le même. Entre janvier et fin septembre, 7 274 878 passagers ont emprunté les ports et aéroports de l’île, contre 7 254 057 sur la même période en 2025.





Dans les six ports corses, un léger recul a été constaté en septembre. Au total, 481 436 passagers ont été accueillis, contre 498 066 en septembre 2025, soit une baisse de 3 %. À l’exception de L’Île-Rousse et Propriano, les ports insulaires ont connu une baisse de fréquentation en septembre. Le port d’Ajaccio a enregistré 96 555 voyageurs contre 106 157 l’année dernière, soit une baisse de 9 %. À Bastia, la fréquentation a baissé de 2 %, avec 257 978 passagers contre 264 337 en septembre 2025. À Bonifacio, 48 632 passagers ont transité par le port, contre 50 195 en 2025 (-3 %). C’est à Porto-Vecchio que la baisse est la plus marquée : le port a enregistré 19 267 passagers contre 23 919 en 2025 (-19 %).





Du côté des augmentations, le port de L’Île-Rousse connaît une légère hausse de 1 %, avec 41 390 passagers enregistrés contre 41 160 en septembre 2025. La hausse est plus marquée à Propriano : 17 614 ont voyagé cette année contre 12 298 en 2025 (+43 %).





Du côté du secteur aérien, la tendance est plus favorable : 504 561 passagers ont voyagé dans les quatre aéroports insulaires, contre 486 023 en septembre 2025. Dans le détail, l’aéroport d’Ajaccio connaît une hausse de 5 %, avec 176 839 passagers contre 168 369 à la même période l’année dernière. L’aéroport de Bastia enregistre quant à lui une progression de 4 % avec 170 808 passagers contre 164 984 en 2025. À Figari, 111 133 voyageurs ont été enregistrés contre 105 280 en septembre 2025 (+6 %). Seul l’aéroport de Calvi connaît une légère baisse de fréquentation : 45 781 passagers ont été enregistrés, contre 47 390 l’an dernier (-3 %).

