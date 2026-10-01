Une école agrandie et modernisée pour accueillir les générations futures de Calinzana

C’est en présence de nombreux élus, des représentants de l’État, de la Collectivité de Corse, de l’Éducation nationale, des enseignants, des personnels communaux et des élèves que Pierre Guidoni, maire de Calenzana, a inauguré, ce jeudi matin, l’extension du groupe scolaire José Balestrini. Un moment particulièrement symbolique pour l'élu qui inaugurait déjà, il y a vingt-cinq ans, une première rénovation de cet établissement. « C’est la deuxième fois que j’ai le plaisir d’inaugurer cette école. En 2001, nous avions réalisé les premiers travaux dans l’ancien bâtiment. Pour un maire, il n’y a pas de plus grande satisfaction que de voir aboutir un projet qui profite directement aux enfants et aux familles de sa commune », a-t-il confié.



Engagés en juillet 2024, les travaux de l'édifice répondent à une nécessité devenue incontournable : adapter les infrastructures scolaires à l’augmentation de la population et des effectifs de la commune. Avant son extension, l’école accueillait en effet 283 élèves répartis dans dix classes, dont trois maternelles et sept élémentaires. L’opération - d’un coût prévisionnel de 3 357 844 euros hors taxes - a permis la création de six nouvelles salles de classe, d’une salle de psychomotricité, d’une salle de réunion, de sanitaires supplémentaires, ainsi que de nouveaux espaces destinés aux activités scolaires, périscolaires et de loisirs.



Le restaurant scolaire a également bénéficié d’un agrandissement et d’un réaménagement complet de sa cuisine. Il pourra désormais assurer près de 33 000 repas par an, soit plus de 6 000 repas supplémentaires, au bénéfice de plus de 200 familles. De nouveaux espaces pour la garderie et l’accueil de loisirs sans hébergement viennent compléter ces aménagements, offrant aux familles des solutions d’accueil adaptées, y compris pendant les vacances scolaires.

Pour Pierre Guidoni, cet investissement, dont le montant a considérablement évolué depuis les premières estimations, était indispensable. « Au départ, cette opération avait été estimée à un million d’euros. Mais au fil du projet, les travaux et les besoins supplémentaires ont nécessité de revoir cette enveloppe. C’est un investissement important pour une commune, mais nous avons fait le choix de poursuivre parce que l’école et l’éducation doivent rester une priorité », explique-t-il.



La Collectivité de Corse mobilisée à hauteur de 41 %



Présent pour représenter le président du Conseil exécutif de Corse, Jean-Marc Borri, conseiller territorial de Fà Populu Inseme, a souligné l’importance de cette réalisation pour une commune en pleine évolution démographique.« Calenzana a connu une expansion importante ces dernières années, avec une augmentation substantielle du nombre d’élèves. Il devenait donc nécessaire de disposer d’une infrastructure plus grande, mais également plus moderne, plus fonctionnelle et plus ergonomique ».



La Collectivité de Corse a mobilisé 1 380 000 euros sur deux exercices budgétaires, représentant 41 % du coût prévisionnel de l’opération. « C’est une participation importante, mais elle s’inscrit pleinement dans la politique de la Collectivité de Corse, qui souhaite accompagner les communes dans leurs investissements structurants et faire de l’éducation une priorité », a précisé Jean-Marc Borri.



Le conseiller territorial, également maire de Montegrossu, a insisté sur la nécessité de préserver les écoles des villages voisins, malgré l’attractivité que peut représenter un établissement nouvellement rénové. « Il existe un consensus entre les maires pour que chaque école puisse être pérennisée. Il ne s’agit pas d’aller chercher les élèves dans les communes voisines, mais bien de répondre aux besoins liés à l’évolution de la population ».



Jean-Marc Borri a également évoqué les investissements programmés par la Collectivité de Corse pour la rénovation des collèges et lycées de l’île, rappelant que l’amélioration des conditions d’enseignement constitue un enjeu majeur.



L’État engagé aux côtés de la commune



Yannick Scalzotto, sous-préfet de Calvi, représentant la préfète de Haute-Corse, a pour sa part salué l’aboutissement de ce chantier, réalisé avec le soutien financier de l’État, à hauteur d’environ 34 % du montant de l’opération. « Cette extension répond parfaitement aux nouveaux besoins de la commune. Elle est le symbole d’un engagement partagé pour la modernisation des équipements éducatifs et pour l’avenir et la vitalité de votre territoire ».

Le représentant de l’État a également rappelé le rôle d’accompagnement assuré par les services de la sous-préfecture de Calvi tout au long du projet. Il a notamment insisté sur les nouveaux équipements pédagogiques, les espaces périscolaires et la restauration scolaire, dont il a salué la qualité. « La restauration scolaire de Calenzana bénéficie d’une réputation reconnue. Son fonctionnement, privilégiant notamment les produits corses, les circuits courts et le bio, a même inspiré d’autres communes », a-t-il souligné, avant d’interroger directement les enfants présents sur la qualité des repas servis à la cantine, provoquant quelques sourires dans l’assistance.



Pour le sous-préfet, au-delà de l’investissement immobilier, cette réalisation traduit une ambition plus large. « L’école est l’institution fondamentale de la République. Elle représente l’accès au savoir pour tous et l’égalité des chances. La jeunesse est notre avenir».



Un chantier de longue haleine évoqué avec humour



L’un des moments les plus appréciés de cette inauguration aura été l’intervention de Stéphane Marchand, inspecteur de l’Éducation nationale. Délaissant le traditionnel discours protocolaire, ce dernier a choisi de rendre hommage à la commune, aux enseignants et aux élèves à travers un poème plein d’humour, retraçant les différentes étapes de ce chantier.



Évoquant les délais des travaux et les difficultés rencontrées, il n’a pas hésité à comparer avec malice la durée du chantier à celle de la construction de la Sagrada Família de Barcelone, imaginant même Gaudí s’impatienter devant l’ampleur de la tâche. Une manière originale de saluer la patience des équipes éducatives, qui ont poursuivi leur mission malgré les nuisances et les contraintes liées aux travaux.



« Vous affrontâtes poussière, gravats et grands orages. Sans jamais déposer les armes, ni renoncer, vous fîtes grandir les enfants qu’il fallait éduquer », a-t-il notamment déclamé. Avant de conclure sous les sourires par un souhait adressé au maire, que cette école connaisse encore de nombreux printemps, mais surtout, « plus de travaux avant cent ans ! »



Un bâtiment chargé d’histoire

Au-delà de la modernisation des équipements, cette extension revêt également une dimension patrimoniale importante. Le groupe scolaire est installé dans un ancien couvent autrefois occupé par les moines dits « Ignorantins », dont la vocation était de dispenser un enseignement gratuit aux enfants les plus modestes. Cédé à la commune, le bâtiment a conservé au fil des décennies sa vocation éducative.



Une première importante campagne de réhabilitation avait été menée entre 2001 et 2004, période durant laquelle l’établissement avait été rebaptisé école José Balestrini, en hommage à un enseignant ayant marqué plusieurs générations de Calenzanais. La nouvelle extension a été pensée pour respecter cette identité architecturale, notamment grâce à l’utilisation de matériaux traditionnels comme la pierre, l’enduit maçonné et le bois.

Un aspect auquel Jean-Marc Borri s’est montré particulièrement attaché. « Il est important de perpétuer l’âme et la fonction de ce lieu patrimonial, afin qu’il conserve sa vocation éducative pour les générations futures, plusieurs siècles après l’installation des religieux qui se consacraient à l’enseignement des enfants les plus pauvres».



« Notre véritable investissement, ce sont les enfants »



Au terme des interventions, Pierre Guidoni a tenu à remercier les partenaires financiers, les entreprises, les services communaux, mais aussi les enseignants, les agents et les familles qui ont dû s’adapter aux contraintes de ce long chantier. « Une école n’est pas simplement un bâtiment. C’est un lieu où les enfants grandissent, apprennent, se font leurs premiers amis et commencent à construire leur avenir». Pour le maire, cette nouvelle réalisation dépasse ainsi largement le cadre des travaux publics. « Dans quelques années, les enfants ne se souviendront peut-être pas des travaux ni des difficultés rencontrées pour les réaliser. Mais nous espérons qu’ils se souviendront de leur école, de leurs enseignants, de leurs camarades et de ces petits moments qui font les souvenirs d’enfance », a-t-il indiqué, avant de conclure : « Nous avons investi trois millions et demi d’euros dans cette école, mais notre véritable investissement, ce sont les enfants qui y grandiront et l’avenir qu’ils construiront ».



La cérémonie s’est poursuivie par une visite des nouveaux locaux, permettant aux invités de découvrir les différents aménagements réalisés, avant de s’achever autour d’un apéritif convivial offert par la municipalité. Avec cette extension, Calenzana dispose désormais d’un groupe scolaire modernisé, capable d’accompagner les besoins éducatifs de sa population tout en préservant un patrimoine profondément ancré dans l’histoire du village.

