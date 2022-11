Avec 10,1 millions de nuitées, la fréquentation touristique en Corse retrouve son niveau de 2019

Entre avril et septembre 2022, les établissements hôteliers insulaires ont enregistré 2,7 millions de nuitées. La fréquentation hôtelière reste en retrait de son niveau d’avant-crise (- 3,5 % contre - 0,8 % au niveau national). En effet, elle pâtit encore d’une moindre présence de la clientèle en provenance de l’étranger (- 15,3 %). Elle peut, malgré tout, compter sur la fidélité d’une clientèle résidente encore plus présente qu’en 2019 (+ 1,1 %).

En 2022, la saison démarre plus tardivement pour les hôteliers confrontés à des difficultés de recrutements. Le nombre de nuitées est inférieur de 19,1 % en avril et de 6,9 % en mai à la fréquentation de 2019. Les hôtels tirent ensuite leur épingle du jeu en été. En cœur de saison, le seuil d’avant crise est atteint (+ 0,5 %). Toutefois, les nuitées hôtelières se replient à nouveau en septembre (- 4,9 %).

Cette fréquentation en retrait est à mettre en relation avec une offre plus restreinte qu’en 2019. À l’image des campings, le nombre d’hôtels ouverts pendant la saison 2022 est inférieur à celui d’avant crise (- 4 %) et l’offre en logements reste plus faible tout au long de la saison (- 2,5 %).

Néanmoins, sur la période, le taux d’occupation des hébergements ouverts augmente de 0,2 point. Inférieur au niveau de 2019 en avril, mai et juin, il dépasse son seuil d’avant-crise de 2,5 points en été.



Le regain de fréquentation améliore la santé financière des entreprises touristiques





Amorcée dès le second semestre 2021, la reprise d’activité des secteurs hébergement restauration, se confirme. Sur la base des heures rémunérées, elle se situe en 2022 bien au-dessus de son seuil d’avant-crise dès le mois de janvier et reste bien orientée tout au long de la saison (+ 7 %). Elle suit ainsi la tendance nationale (+ 6 %).

De même, au second trimestre, l’emploi estimé dans l’hébergement restauration progresse de 5,3 % par rapport à la même période de 2019, alors même que les professionnels du secteur expriment des difficultés prégnantes à recruter la main d’œuvre supplémentaire nécessaire.

Les chiffres d’affaires de l’hôtellerie et restauration reflètent aussi l’orientation favorable de l’activité. Dans l’hôtellerie, à l’exception du mois d’avril où le nombre de nuitées restent en retrait par rapport à 2019, les chiffres d’affaires progressent nettement dès le mois de mai (+ 7,5 %) et oscillent de 11 % et 15 % entre juin et août.

En revanche, les chiffres d’affaires de la restauration confirment l’importance de la fréquentation touristique dès l’avant-saison. Ils augmentent de 13 % en avril. Dès lors, ils s’établissent chaque mois bien au-delà des niveaux d’avant-crise. En juillet, les recettes déclarées dépassent de 26 % celles de juillet 2019.





La clientèle résidente est plus présente qu’avant la crise, sa fréquentation progresse de 2,7 % sur la saison. En parallèle, la hausse de fréquentation de la clientèle en provenance de l’étranger (+ 7,2 %) est plus marquée dans ces hébergements de plein air que dans les autres hébergements marchands. En 2022, les touristes non résidents représentent ainsi 38 % de leur fréquentation saisonnière (+ 1 point par rapport à 2019).