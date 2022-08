Auto WRC - Rallye de Finlande : Pilouis Loubet s’accroche au top 8

Dans Laukaa (11,75 km) le Porto-Vecchiais se faisait une belle frayeur en rencontrant un caillou. Cela ne l’empêchait pas de finir à la 7e place à 6''4 de la Hyundai de l’Estonien Ott Tanak (5'24''6). Cette rencontre inopportune était sans conséquence au niveau mécanique car dans Lankamaa la spéciale suivante, la plus longue du rallye (21,69 km), le Porto-Vecchiais accrochait la 7e place. Lors de la deuxième incursion dans Laukaa, Pilouis Loubet ratait son départ. Malgré cela il obtenait le 10e temps à 7''5 de la Hyundai d'Ott Tanak. Après l’annulation du cinquième tronçon chronométré Lankamaa, les autos rentraient en début d'après-midi dans Harju où Loubet finissait en 7e position à, seulement, 1''5 de la Toyota du Japonais Takamoto Katsuta (Toyota) qui réussissait son premier scratch en WRC.

A mi-journée les écarts étaient faibles et tout pouvait arriver. Dans Assämäki (12,3 kilomètres) un tronçon très rapide, le pilote du Team M Sport était à 9''9 d’Ott Tanak. Pour l’ES8 Sahloinen-Moksi (15,7 Km) Loubet finissait 8e position. Assämäki (ES9) était l’avant-dernière spéciale du jour, Pilouis Loubet y connaissait des problèmes avec l’hybride. La neuvième et dernière ES de cette première étape, Sahloinen-Moksi, permettait au Porto-Vecchiais d’accrocher une modeste 10e position à presque 10 secondes d’un Lappi, qui, pour la 3e fois de rang, signait le scratch.

A l’issue d’une longue et éprouvante étape, le pilote du Team M Sport était huitième au général à 1’00’’9 du leader Ott Tanak. La journée de demain s’annonce tout autant ardue avec huit ES pour un total de 152 kilomètres chronométrés.