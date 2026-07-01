Au volant, téléphoner est dangereux, même avec un kit mains libres !

Selon l’OMS, un conducteur qui téléphone en conduisant, enregistre entre 30 et 50 % d’informations en moins et prend 4 fois plus de risques de provoquer un accident corporel. Avec ou sans kit, on constate une augmentation du temps de réaction et de la distance de freinage, une réduction du champ de vision ou une difficulté́ à maintenir le véhicule dans sa voie.
Pour prévenir les risques d’accidents cet été et encourager les automobilistes à adopter une conduite responsable, notamment en activant le mode silence de leur téléphone, voici un spot d’information et de sensibilisation réalisé à l’initiative de l'association Assurance Prévention.
Plus d’infos sur : https://www.assurance-prevention.fr
Pour prévenir les risques d’accidents cet été et encourager les automobilistes à adopter une conduite responsable, notamment en activant le mode silence de leur téléphone, voici un spot d’information et de sensibilisation réalisé à l’initiative de l'association Assurance Prévention.
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