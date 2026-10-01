Au bureau de poste d’Aléria, France services joue collectif

Le 6 octobre, la Mutualité sociale agricole (MSA) a ouvert le programme, avant la venue de la Mission locale le 8 octobre. Deux nouveaux rendez-vous sont maintenant attendus : le 14 octobre, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) répondra aux questions liées à la santé, tandis que l’Agence d’urbanisme et d’énergie de la Corse (AUE) présentera ORELI, son dispositif consacré à la rénovation énergétique de l’habitat. Le 16 octobre, le Dispositif de soutien à l’autodétermination (DSA) clôturera ces journées autour d’une question essentielle : comment permettre à chacun de choisir son parcours de vie ?



D’un rendez-vous à l’autre, les échanges restent ancrés dans le quotidien : droits sociaux, insertion des jeunes, accès aux soins, travaux pour mieux isoler son logement ou accompagnement vers davantage d’autonomie. Sans jargon ni parcours compliqué, habitants, proches et professionnels peuvent poser leurs questions directement aux bons interlocuteurs et repartir avec des réponses concrètes.



« Ces journées mettent les habitants directement en contact avec les bonnes personnes. Ils posent leurs questions, expliquent leur situation et repartent avec une réponse utile. C’est concret, et c’est exactement le rôle de France services. » résume Yasmina.



À Aléria, cette proximité se construit à plusieurs. Associations, organismes spécialisés, services publics et acteurs locaux croisent leurs compétences pour rendre l’information, les droits et les dispositifs d’accompagnement réellement accessibles.



À l’heure où tant de démarches se font derrière un écran, cette présence change tout. À France services, le conseil passe encore par une conversation, une explication reformulée et le temps accordé à chacun. Un service public à hauteur d’habitant.



Les Journées France services se poursuivent jusqu’au 16 octobre, mais elles racontent déjà ce qui se joue toute l’année à Aléria : des partenaires qui se parlent, une équipe qui connaît son territoire et des habitants qui trouvent, enfin, une porte à laquelle frapper.

