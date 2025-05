Au SIS de Furiani, trente collégiens reçoivent leur diplôme de cadet de la sécurité civile

C’est dans la cour d’honneur du Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse, à Furiani, que s’est tenue la cérémonie de clôture de la huitième promotion des cadets de la sécurité civile. Trente élèves, issus des classes de 4ᵉ et 3ᵉ du collège de Montesoro à Bastia et du collège Pascal Paoli à Corte, ont reçu leur diplôme en présence de leurs familles, de représentants de la sécurité civile, de l’Éducation nationale et des autorités préfectorales.



Ce dispositif éducatif, piloté conjointement par l’UIISC 5 de Corte, le SIS 2B et les établissements scolaires partenaires, vise à sensibiliser les jeunes aux missions de la sécurité civile. « Cette formation leur permet de s’intégrer dans le monde de la sécurité civile au sens large. D’habitude, il y avait l’Unité d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile n°5 (UIISC 5) de Corte et les sapeurs-pompiers du SIS 2B, mais cette année, on a ouvert également aux démineurs et aux moyens aériens de la sécurité civile », explique le lieutenant-colonel Stéphane Drenne, chef de corps de l’UIISC 5.



Le commandant Lilian Lauber, adjoint au chef de corps de l'UIISC 5, précise : “L’objectif, c’est de leur faire découvrir les spécificités de chaque entité, et qu’ils les mettent en application. Cette année, les démineurs se sont joints à ce protocole, les moyens aériens aussi, avec l’hélicoptère du SIS de la Haute-Corse, mais c’est un dispositif qui est amené à évoluer. L’année prochaine, on va intégrer la partie sauvetage en mer. Le but, c’est de leur faire découvrir un maximum de choses, tout en restant ludique et intéressant.”