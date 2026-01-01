Au SC Bastia après la défaite face à Montpellier : il faut relancer, rapidement, la dynamique positive

(Photos Gérard Baldocchi)



« Il faut que jouer à domicile devienne une vraie force, je ne sens pas encore ça ». C’est ce qu’a déclaré Réginald Ray, l’entraîneur bastiais, juste après la défaite 2-0 encaissée ce vendredi soir à Furiani face à Montpellier. L’analyse ne peut qu’être partagée. Fébriles, les Bastiais se font surprendre dès la deuxième minute de jeu sur une mauvaise relance de Johny Placide. Le second but viendra d’un milieu de terrain nonchalant, profitable aux attaquants montpelliérains : « L’adversaire prend confiance. Sur le premier but, on perd trois ballons d’affilée. Le second but est un ballon perdu dans une zone dangereuse. Ce sont des erreurs payées cash face à des adversaires de qualité », commentera Réginald Ray, qui estime qu’il s’agit « de choses qui se reproduisent trop souvent ».



Certes, Montpellier jouait en Ligue 1 la saison dernière, possède dans son effectif des joueurs de qualité et est l’une des meilleures défenses du championnat, mais ces derniers temps le Sporting avait réussi à gommer certains défauts. Côté attaque bastiaise, le coach note « de la bonne volonté, mais un manque de justesse. Des situations, mais pas de réelles occasions ».



Ce qui contrarie aussi l’entraîneur bastiais, c’est la capacité de ses joueurs à rester focus sur l’objectif de maintien et à ne pas se laisser emporter par les émotions. Personne ne nie la pression d’une telle situation, mais il ne faut pas oublier que la patience est mère de toutes les vertus, même dans les périodes compliquées : « On a été maîtres de nos nerfs à Laval, ça n’a pas été le cas ce soir ». Référence au jeu appuyé des Bastiais, avec notamment un penalty obtenu par Montpellier sur une forte sortie de Johny Placide, qu’il arrête, et l’expulsion immédiate d’Anthony Roncaglia : « Prendre du rouge est préjudiciable. Ça suffit, cela ne doit pas arriver », dira simplement Réginald Ray, fustigeant aussi un arbitrage asymétrique sur la sortie sur blessure de Tom Ducrocq.



Sur le plan sportif, côté bastiais, on veut bien croire à une simple sortie de route dans cette bonne dynamique, la trajectoire est toujours rattrapable. Dommage, il n’y a plus que trois points à prendre sur six dans ce calendrier de fin janvier qui offrait deux rencontres à domicile. Pour le coach bastiais, ce match face à Montpellier était important mais pas encore capital. Celui de vendredi à Furiani face à Nancy pourrait l’être, même si les adversaires dans la course au maintien ne font pas mieux que les Bastiais.



Toujours dernier de Ligue 2, le Sporting Club de Bastia émarge à 14 points, à cinq unités d’Amiens, 15e. La marge de progression et de points est encore là, mais Réginald Ray prévient qu’il faut tout donner à la maison, surtout face à Nancy : « Nancy va venir et va nous attendre. Il va falloir trouver des solutions. C’est une équipe très à l’aise à l’extérieur, à moi de trouver les solutions avec les joueurs. Le match sera important, mais pas décisif. Le combat continue. »