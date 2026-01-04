Attentat contre une résidence secondaire à Olmeto

Le sinistre a visé une résidence secondaire dénommée « La Marine », appartenant à une famille originaire du continent, présente en Corse de manière régulière depuis plus de quarante ans. La propriétaire, âgée d’environ 80 ans, occupait principalement les lieux entre juin et octobre indique ce lundi matin Nicolas Septe, procureur de la République d'Ajaccio.

Il souligne également que les premières constatations ont permis d’établir le caractère criminel de l’explosion. La déflagration a provoqué un incendie à l’entrée de la maison ainsi qu’un important effet de souffle. Les dégâts sont conséquents : baies vitrées détruites, volets endommagés, plafonds détériorés et mobilier fortement impacté.

À ce stade, aucune inscription à caractère nationaliste n’a été relevée sur place. "Toutefois, des vérifications complémentaires doivent être menées à la lumière du jour, la propriété étant vaste et isolée, et les premières constatations ayant été réalisées de nuit" précise le procureur de la République.

L’enquête a été confiée à la brigade de recherches de Sartène et à la section de recherches d’Ajaccio. La permanence du Parquet national antiterroriste (PNAT) a été avisée