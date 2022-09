Association Recherche sur l'Histoire des Familles Corses : 20 ans au service des insulaires d’ici et d’ailleurs

« Souvent, les gens sont étonnés quand on leur dit qu’ils sont parents » introduit la présidente Christiane Padovani. Pionnière dans l’aide à la recherche des origines corses puisque unique association de ce type lorsqu’elle voit le jour en 2002, elle permet à qui le souhaite de découvrir ou développer sa généalogie. Car connaître ses ancêtres ce n’est pas seulement mettre un nom sur ses grands-parents et arrière-grands-parents. C’est aussi les inscrire dans un contexte, un quartier, une ville ou plus largement une région.



Accessible en poussant les portes du 69 Rue Sylvabelle dans le 6e arrondissement de Marseille, c’est une mission de conseil, d’assistance et d’accompagnement qui guide l’association. Au quotidien, elle accompagne ceux qui le souhaitent dans leurs recherches d’informations, les formes aux logiciels de généalogie, mais elle propose aussi son aide pour l’exploitation des archives qu’elle met à disposition. En ligne la démarche est la même. Grâce à un forum et un site, il est possible d’envoyer directement sa requête que les membres de l’association auront à cœur de satisfaire. Ainsi, motivés par l’envie de connaître leur passé ou simplement d’approfondir une ascendance, les Corses tout autant que leur diaspora sont les bienvenus.





Une association dans laquelle chacun à son rôle à jouer



Mais pas de réponse sans fond et pas de fond sans don. Grâce à la recherche et aux apports de chacun depuis vingt ans, « on a des registres très importants », affirme la présidente qui estime les fonds documentaires – majoritairement des registres paroissiaux, d’état civil ou encore des recensements – à plusieurs millions. Ceux-ci prennent également racine en Italie pour permettre le rapprochement entre l’île de beauté et son passé génois. Entièrement numérisés pour en permettre l’accès au plus grand nombre, ils sont alimentés par des structures, des particuliers, mais aussi des passionnés. « Dernièrement, on a un adhérent qui a fait des photos aux archives de Bastia », s’exclame celle qui a à cœur de faire connaître l’histoire de nos ancêtres.



En organisant des ateliers et des conférences sur site, Christiane Padovani, qui soutient que « la Corse est un grand village », continue de communiquer l’idée que plus le champ d’action de l’association sera connu plus ses ressources documentaires seront nombreuses.



« On a fait des découvertes extraordinaires »



Au détour de courriers, de lettres et de correspondances, les anecdotes sont nombreuses. En se basant sur une expérience personnelle, la présidente raconte alors, qu’après une manifestation sur les poilus qui s’est déroulée à Bastia en 2018, les organisateurs et elle-même se sont regroupés et ont échangé autour d’anciennes cartes postales achetées en ligne plusieurs années auparavant. « Dans le calcul des probabilités, sur des millions, j’ai retrouvé une carte postale de 1917 qui avait été adressée à ma belle-mère ! » s’exclame-t-elle. Des histoires comme celles-ci, il en aurait des centaines à raconter. Rapprochement familial ou encore découvertes insolites sur ses aïeux, à l’association tout est mis en œuvre pour donner satisfaction, mais surtout réponse aux intéressés.



Ainsi, il faudra encore patienter jusqu’au 8 octobre prochain pour assister aux conférences et au récital qui ponctueront cette journée du 20e anniversaire. « Nous avons déjà fait un mailing auprès d’environ 2 000 personnes et il a eu énormément de retours » poursuit la présidente pour qui le thème choisi Les Corses et Marseille ne peut être qu’un vecteur d’engouement supplémentaire. Rythmée autour de nombreuses discussions, d’échanges et de partages, la journée va permettre à bien « des gens de faire des découvertes » conclut-elle en invitant tous les Corses, qui se sont implantés à Marseille et dans sa région, à venir y participer.