Assises de la jeunesse : les jeunes corses veulent se construire et se réaliser sur l'ile

Force d’avenir et part importante de la société insulaire, la jeunesse est au cœur des préoccupations de la majorité territoriale. Décidés à saisir au mieux toute les problématiques juvéniles, les assises de la jeunesse qui se sont tenues la semaines dernière à Corte tirent le bilan des différents audits réalisés en vue de construire une Corse plus en adéquation avec la jeunesse.





Sortir de l’université pour se rapprocher de la diversité



« L’université compte 5 000 inscrits et sur tout le territoire, les 19-30 ans sont près de 65 000. Nous devons comprendre précisément l’entendue de leurs attentes » explique Petru-Antone Vesperini, vice-président de l’assemblée des jeunes et attaché parlementaire



Aujourd’hui, ce sont 35 % des jeunes insulaires qui sortent du système scolaire ou de formation sans aucune qualification et forts de ce constat d’échec, les différents élus et représentants politiques veulent réduire ce chiffre en comprenant d’abord pourquoi, leur parcours reste inachevé.





Se construire et se réaliser en Corse



« Pour le moment ce qui apparait comme évident c’est le désir ,pour une part très importante des jeunes corses, de rester sur l’île, d’y construire une vie et d’y produire des richesses, l’environnement et également un sujet qui rassemble et qui unit cette jeunesse. Ces deux leviers évidement remarquables doivent être mis en avant et encouragés, par les différents acteurs en lien avec cette Corse à venir » continue Petru-Antone Vesperini.





Accès à l’emploi, la mobilité, la culture, l’environnement et le sport sont point centraux des différents audits réalisés sur plus de 500 jeunes insulaires venus tous les horizons. « Il n’y a que la partie santé qui, bien-sur, semble moins mobiliser l’attention des jeunes mais cela est parfaitement normal car ils sont confrontés à la maladie et donc ne sont complément conscient que pour la moindre complication ou plus gros soucis médical, ils seront envoyés sur le continent. Ce qui apparait le plus marqué chez la grande majorité des jeunes auditionnés est véritablement leur espoir de vivre en Corse, d’y travailler, d’y fonder leur famille » poursuit Petru-Antone.



L’assemblée des jeunes vit son deuxième mandat et est déterminée à poursuivre son action pour et avec les jeunes insulaires qui à la suite des audits réalisés aux assises de la jeunesse et au bilan qui en ont été dressés, va émettre une série de propositions afin de répondre aux désirs d’avenir de ces 65 000 jeunes corses.