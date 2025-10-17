CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Assassinat d'Yvan Colonna : À Ajaccio, la manifestation des lycéens dégénère 17/10/2025 "A leia di i nostri rughjoni" fait escale à Speluncatu 17/10/2025 La Fondation SFR soutient "Bastia Ville Digitale" 17/10/2025 Comment la base de Solenzara se prépare à devenir le poste avancé du drone Reaper en Méditerranée 17/10/2025

Assassinat d'Yvan Colonna : Nouvelle journée de mobilisation lycéenne en Corse


La rédaction le Vendredi 17 Octobre 2025 à 12:08

Plusieurs lycées restent bloqués en Corse ce vendredi, alors que les élèves entendent protester contre le classement sans suite de l’enquête visant l'administration pénitentiaire dans le cadre de la mort d’Yvan Colonna et contre la décision de justice concernant la croix de Quasquara. À Ajaccio, des heurts ont éclaté en fin de matinée devant la préfecture après un rassemblement pacifique qui a réuni une centaine de lycéens



À Ajaccio, une centaine de lycéens ont remonté le cours Napoléon avant de se rassembler devant la préfecture (Photo : Paule Santoni)
À Ajaccio, une centaine de lycéens ont remonté le cours Napoléon avant de se rassembler devant la préfecture (Photo : Paule Santoni)

Nouvelle mobilisation des lycéens ce vendredi. À la veille des vacances scolaires, plusieurs établissements sont toujours bloqués sur l’île, notamment à Corte et à Ajaccio.

Pour rappel, depuis hier, les lycéens manifestent leur colère après la décision du parquet de Tarascon de classer sans suite l’enquête visant l’administration pénitentiaire dans le cadre de l’assassinat d’Yvan Colonna. Ils entendent également exprimer leur mécontentement après la décision du tribunal administratif de Bastia, qui a annulé le refus du maire de Quasquara de retirer la croix érigée en 2022 à l’entrée du village.

Outre les blocages, un rassemblement est en cours depuis 11 h devant la préfecture d’Ajaccio, où de nombreux cars de CRS ont été déployés.

Une centaine de jeunes se sont d’abord réunis pacifiquement à hauteur du commissariat, avant que quelques heurts n’éclatent en fin de matinée.

Une poignée de manifestants au visage masqué ont lancé des projectiles en direction des forces de l’ordre, qui ont répliqué avec des gaz lacrymogènes.






CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos