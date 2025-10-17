Assassinat d'Yvan Colonna : Nouvelle journée de mobilisation lycéenne en Corse

Nouvelle mobilisation des lycéens ce vendredi. À la veille des vacances scolaires, plusieurs établissements sont toujours bloqués sur l’île, notamment à Corte et à Ajaccio.



Pour rappel, depuis hier, les lycéens manifestent leur colère après la décision du parquet de Tarascon de classer sans suite l’enquête visant l’administration pénitentiaire dans le cadre de l’assassinat d’Yvan Colonna. Ils entendent également exprimer leur mécontentement après la décision du tribunal administratif de Bastia, qui a annulé le refus du maire de Quasquara de retirer la croix érigée en 2022 à l’entrée du village.



Outre les blocages, un rassemblement est en cours depuis 11 h devant la préfecture d’Ajaccio, où de nombreux cars de CRS ont été déployés.



Une centaine de jeunes se sont d’abord réunis pacifiquement à hauteur du commissariat, avant que quelques heurts n’éclatent en fin de matinée.



Une poignée de manifestants au visage masqué ont lancé des projectiles en direction des forces de l’ordre, qui ont répliqué avec des gaz lacrymogènes.

