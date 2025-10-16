Assassinat d'Yvan Colonna : Après le classement sans suite de l'enquête visant l'administration pénitentiaire, plusieurs lycées corses bloqués

Même sentiment d’injustice pour Palma, élève du lycée Fesch : « Pour nous, c’est révoltant que cette enquête ait été classée sans suite. On ne peut pas laisser passer cela. Il se passe beaucoup de choses en Corse en ce moment, comme l’affaire de la croix de Quasquara, et nous voulons montrer notre opposition à tout cela ».



Les jeunes appellent à une mobilisation plus large ce vendredi à 11 h, devant la préfecture d’Ajaccio. Lycéens, syndicats et citoyens sont invités à y participer pour « rendre justice à Yvan Colonna et soutenir sa famille ».

