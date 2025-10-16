Assassinat d'Yvan Colonna : Après le classement sans suite de l'enquête visant l'administration pénitentiaire, plusieurs lycées corses bloqués

« Statu francese assassinu ». « Ghjustizia è verità pà YC ». Ce jeudi matin, les entrées des lycées Fesch et Laetitia à Ajaccio, de Montesoro à Bastia, ainsi que celles des établissements de Corte et Porto-Vecchio, ont été bloquées à l’aide de conteneurs et de banderoles.
Trois jours après le classement sans suite de l’enquête visant l’administration pénitentiaire dans le cadre de l’assassinat d’Yvan Colonna, les lycéens ont tenu à exprimer leur colère.
« Nous sommes réunis pour contester la décision de l’État français de classer sans suite le meurtre du militant nationaliste Yvan Colonna, en 2022, à la prison d’Arles », explique Jean-Baptiste, élève du lycée Laetitia.
L’enquête, ouverte en 2023 après le signalement des anciens députés Jean-Félix Acquaviva et Laurent Marcangeli, faisait suite à l’agression mortelle du militant nationaliste par un autre détenu, le 2 mars 2022. Mais lundi, le parquet de Tarascon a estimé qu’aucune faute pénale ne pouvait être retenue contre l’administration pénitentiaire.
Une décision jugée « inacceptable » par les jeunes mobilisés. « Il y a plusieurs preuves qui n’ont pas été prises en compte, comme le fait qu’un prisonnier aussi dangereux que Franck Elong Abé ait pu occuper un poste d’auxiliaire et se retrouver sans surveillance avec Yvan Colonna. L’État français ne veut pas assumer sa responsabilité », déplore encore le lycéen.
Même sentiment d’injustice pour Palma, élève du lycée Fesch : « Pour nous, c’est révoltant que cette enquête ait été classée sans suite. On ne peut pas laisser passer cela. Il se passe beaucoup de choses en Corse en ce moment, comme l’affaire de la croix de Quasquara, et nous voulons montrer notre opposition à tout cela ».
Les jeunes appellent à une mobilisation plus large ce vendredi à 11 h, devant la préfecture d’Ajaccio. Lycéens, syndicats et citoyens sont invités à y participer pour « rendre justice à Yvan Colonna et soutenir sa famille ».
