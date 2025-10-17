Assassinat d'Yvan Colonna : À Ajaccio, la manifestation des lycéens dégénère

Sur le cours Napoléon, ils étaient une centaine derrière la banderole « Ghjustizia è verità ». Ce vendredi matin, alors que plusieurs établissements scolaires de l'île restaient bloqués à la veille des vacances, une manifestation de lycéens était organisée à Ajaccio.



Depuis le milieu de la semaine, les jeunes entendent manifester leur colère après la décision du parquet de Tarascon de classer sans suite l’enquête visant l’administration pénitentiaire dans le cadre de l’assassinat d’Yvan Colonna.

