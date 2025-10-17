CorseNetInfos
Assassinat d'Yvan Colonna : À Ajaccio, la manifestation des lycéens dégénère


La rédaction le Vendredi 17 Octobre 2025 à 15:41

Ce vendredi, un rassemblement de lycéens protestant contre le classement sans suite de l’enquête visant l'administration pénitentiaire dans le cadre de la mort d’Yvan Colonna, a dégénéré en affrontements avec les forces de l’ordre à la mi-journée devant la préfecture d’Ajaccio.



(Photos : Paule Santoni)
Sur le cours Napoléon, ils étaient une centaine derrière la banderole « Ghjustizia è verità ». Ce vendredi matin, alors que plusieurs établissements scolaires de l'île restaient bloqués à la veille des vacances, une manifestation de lycéens était organisée à Ajaccio.

Depuis le milieu de la semaine, les jeunes entendent manifester leur colère après la décision du parquet de Tarascon de classer sans suite l’enquête visant l’administration pénitentiaire dans le cadre de l’assassinat d’Yvan Colonna.
 

Pour rappel, l’enquête, ouverte en 2023 après le signalement des anciens députés Jean-Félix Acquaviva et Laurent Marcangeli, faisait suite à l’agression mortelle du militant nationaliste par un autre détenu, le 2 mars 2022. Mais lundi, le parquet de Tarascon a estimé qu’aucune faute pénale ne pouvait être retenue contre l’administration pénitentiaire.
 

Le cortège, parti dans le calme du bas du cours Napoléon, a rejoint la préfecture où les jeunes se sont rassemblés dans le calme.
 
Mais un peu avant midi, la situation a dégénéré aux abords rue du commissariat après qu’une poignée de jeunes masqués ait lancé des projectiles vers les forces de l’ordre, qui ont répliqué avec des gaz lacrymogènes.
 





