Arti Muntagnera fête sa 10ᵉ édition du 27 au 31 août

La transhumance des arts reprend ses chemins. Du 27 au 31 août 2025, le festival Arti Muntagnera célèbre sa 10ᵉ édition avec une série d’étapes entre littoral et montagne : plage de Ghignu dans le désert des Agriates, col de Vergio dans le Niolu, puis plateau du Cuscionu à Zicavo.



Organisé par l’association Nanustrale, basée à Appietto, le rendez-vous reste gratuit, soutenu par la mairie de Zicavo, le ministère de la Culture dans le cadre de « L’été culturel » et plusieurs mécènes privés. La Collectivité de Corse, en revanche, ne prend pas part au financement.



Le festival se définit comme un moment de rencontre entre le public et les artistes contemporains du spectacle vivant et des arts plastiques : théâtre, musique, danse, cirque, clown, marionnette, arts visuels, architecture, cinéma. Un objectif rappelé dès la première édition par Edmond Simeoni en 2017 : « Fà cumunicà è sparte a cultura trà u litturale è l'internu di l'isula è dinù una manera di rinvivì a Corsica rurale, guardiana di l'anima di u populu corsu. »



Le programme propose cinq étapes



Mercredi 27 août à 19h, ouverture sur la plage de Ghignu avec « Le cabaret de la montagne corse au coucher du soleil ».





Jeudi 28 août, deux rendez-vous au même lieu : à midi, « Alga Putrica », puis à 19h une nouvelle représentation au coucher du soleil.





Vendredi 29 août à 14h, rendez-vous au col de Vergio (Albertacce) avant une marche de 30 minutes vers un lieu tenu secret pour un spectacle surprise.





Samedi 30 août à 19h30, le plateau du Cuscionu accueillera « Le cabaret de la montagne corse au coucher du soleil », près du refuge de Matalza.





Dimanche 31 août, deux représentations au Cuscionu : à 13h, « U Ciclopu di Corsica » sur le site de Punta di Tozzarella, ancien observatoire, puis à 18h, dernière étape à Veragulongu, proche du refuge de Matalza.





Infos pratiques et accès détaillés sont disponibles sur le site officiel : www.artimuntagnera.com.

