Armand Luporsi sort son premier EP "Signature" : un bastiais qui mise tout sur la musique

Matteo Lanfranchi le Samedi 30 Mai 2026 à 18:48

Auteur, compositeur et interprète de 35 ans, Armand Luporsi vient de sortir son premier EP studio intitulé "Signature", disponible depuis le 7 mai sur toutes les plateformes. Un projet mûri depuis 2020, concrétisé après une décision radicale : mettre son métier d'opticien en pause pour se consacrer entièrement à la musique.

