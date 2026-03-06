Armand Luporsi sort son premier EP "Signature" : un bastiais qui mise tout sur la musique

Armand Luporsi a toujours baigné dans la musique. Hautbois au conservatoire, puis guitare apprise en autodidacte à 14 ans, la musique a longtemps été un hobby. C'est le confinement de 2020 qui change tout. "C'est là où j'ai commencé vraiment à écrire mes premiers textes et surtout là où j'ai commencé à chanter", raconte-t-il. Quelques scènes à Bastia plus tard, grâce notamment à la plateforme musicale insulaire Cascolta, une conviction s'installe. En octobre 2025, il prend une décision radicale : mettre son métier d'opticien en pause pour se consacrer à 100% à la musique. "Il faut faire un choix dans sa vie. Il faut se mettre à fond pour mettre toutes les chances de son côté."
Un EP entièrement personnel
"Signature" a été enregistré au Studio Atom à Lota avec Vincenzo à la batterie. Tout le reste, textes, compositions, guitares, basse, arrangements, est signé Armand. "Je suis seul. Les textes sont de moi, la composition, tout est de moi." Le rendu tranche nettement avec ses précédentes sorties enregistrées en home studio. "Le rendu est tout de suite incroyable par rapport à ce que je faisais avant." Musicalement, il revendique un mélange entre la guitare clean de Jeff Buckley et les textes qui racontent toujours quelque chose, dans la lignée de Francis Cabrel. "C'est un mix un peu bizarre mais ça matche bien."
Le temps comme fil rouge
L'EP tourne autour d'un thème central : le temps sous toutes ses formes. "Tu as des chansons qui parlent du temps qu'on n'a pas assez pris pour faire certaines choses, d'autres qui disent qu'il faut voir tout ce qu'il y a autour de nous, et d'autres plus légères où il faut savoir vivre tout de suite." Une écriture clairement autobiographique. "Je pense que si j'ai écrit autant, c'était pour me faire avancer, pour me faire du bien." Les trois singles sortis en amont, "Le Temps", "N'attendons pas les bombes" et "L'oubli", ont été distillés un par un tous les mois et demi pour préparer la sortie. "Le but c'était d'avoir une ligne pour présenter en amont mon projet."
Une formation et des ambitions
En parallèle, Armand suit depuis deux ans un cursus en chant actuel au Centre d'Art Polyphonique de Sartène, tous les lundis et mardis. Des masterclass avec des artistes comme Vernis Rouge, Anne Sila et d'autres lui ont permis de sortir de sa zone de confort. "La formation m'a poussé en me disant qu'un autre chemin était possible." Pour la suite, il cherche des lieux insolites pour présenter son EP en showcase et prévoit des animations lounge dans les bars et restaurants cet été. Il lance également un appel aux professionnels intéressés pour lui donner la place de s'exprimer. "Le monde de la compo est plus compliqué que le monde de la reprise. Il y a des gens qui aident les petits auteurs-compositeurs-interprètes et ça compte énormément."
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