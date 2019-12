Aria ariosa, aria sana : Des geste simples pour améliorer la qualité de l’air intérieur que nous respirons

Ce lundi 16 décembre lors d'une réunion du Conseil de l’Énergie et du Climat, l’AUE, l’ADEME et l’ARS ont présenté conjointement une stratégie de communication, de mobilisation et d’information pour une meilleure qualité de l’air intérieur en Corse.

« Suite à notre conseil réuni en octobre dernier portant sur l’énergie, nous avons parlé également d’un sujet d’actualité, à savoir la problématique de la qualité de l’air et particulièrement l’air intérieur - a expliqué Jean Biancucci, Président de l’AUE. - Nous avons étudié le contexte où nous passons la majeure partie de notre temps dans des endroits clos que ce soit dans les maisons ou encore dans les voitures. Il est essentiel de prendre un certain nombre de mesures car il est important et ce, de manière quotidienne, de procéder à un renouvellement de cet air. Ne pas le faire peut engendrer des soucis de santé ou de comportements ».



Bon nombre de sources de pollution peuvent résulter, en effet, des espaces confinés où l’air n’est pas renouvelé. Cela peut venir de composés naturels comme le pollen, les moisissures etc. Mais notre mode de vie journalier peut également engendrer des polluants comme le tabagisme ou encore l’usage de bougies parfumées.



Des geste simples peuvent prévenir des différents dangers



C’est ainsi que l’AUE, l’ADEME et l’ARS lance une grande campagne de sensibilisation en partenariat avec l’Union Régionale de la Mutualité Française de Corse, Qualitair et la Ligue contre le cancer de Corse du Sud. Réduire les polluants à la source et améliorer la qualité de l’air intérieur sont donc les maîtres mots. Cette démarche s’inscrit dans l’une des priorités du plan régional santé environnement pour la Corse. Une stratégie est donc élaborée et devrait comporter 6 objectifs déclinés en 33 actions dont la réalisation est prévue sur la période de 2019 à 2021. Pour l’heure, dès ce mois-ci une campagne de communication verra le jour avec la réalisation d’un spot vidéo diffusé dans les cinémas de l’île et en télévision ainsi que des spots publicitaires radios et des affiches à destination des établissements scolaires et médico-sociaux sur l’ensemble de l’île.



Voir le spot vidéo :