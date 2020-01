Archéologie corse : Un habitat antique remarquable, très bien conservé et inédit découvert à Bastia

- Qu’avez-vous découvert de remarquable sur ce site bastiais ?

- Grâce à ces fouilles qui ont débuté au mois d’octobre dernier, nous avons découvert un site de la fin de l’époque romaine entre le IVème et le VIème siècle après Jésus Christ. C’est le premier site antique révélé par des fouilles sur la commune de Bastia. Chronologiquement, cette période se situe à la fin de l’Antiquité et à l’aube du Moyen-âge, une période charnière, majeure dans l’histoire de l’île. Cette découverte est, donc, un enjeu important.



- Pourquoi ?

- Ces dernières années, des collèges du CNRS ont effectué un certain nombre de travaux sur cette période, mais qui concernent l’aspect religieux, notamment la question des évêchés. On sait qu’à cette époque-là, quatre ou cinq évêchés se mettent en place entre Aleria et Mariana, deux anciennes cités antiques, ainsi qu’entre Sagone et Ajaccio. Donc pour cette période de fin d’antiquité, les études sur la Corse ont porté principalement sur la problématique des cités épiscopales et aussi sur la venue en exil d’évêques africains vers la fin du Vème siècle, suite à l’invasion des vandales qui prêchaient l’arianisme. L’originalité de cette fouille de l’INRAP est de montrer un autre aspect de cette société de la fin de l’Antiquité : celui de l’habitat et de la vie domestique.



- Qu’a révélé le site ?

- Nous avons eu la chance de découvrir deux unités d’habitations distinctes et englobées en totalité dans l’aire de fouilles. Ce qui est vraiment exceptionnel, c’est leur état de conservation. Pour la première, la plus grande et la mieux conservée, nous avons mis à jour tous les niveaux qui étaient au-dessus des niveaux de sol, là où les gens vivaient. Quand nous avons commencé à fouiller, nous avons trouvé les murs effondrés sur eux-mêmes. Sous ces niveaux de démolition, sont apparus les murs et la toiture également effondrée sur elle-même. La couverture est en tuile plate - des tegulae -, comme il était d’usage à la fin de l’époque romaine. Quand en tant qu’archéologue, on commence à démonter les pierres et que l’on voit une toiture effondrée sur place, on se dit qu’on a de la chance de découvrir un site très bien conservé. Sous la toiture, nous avons trouvé le niveau de circulation où les gens marchaient.