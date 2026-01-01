Aquagym prénatale à Calvi-Balagne, un accompagnement doux et humain pour les futures mamans

Chaque jeudi matin, la piscine du complexe sportif intercommunal de Calvi-Balagne accueille un rendez-vous particulier, celui des séances d’aquagym prénatale, encadrées par la sage-femme Claire GA, en collaboration avec l’équipe du bassin. Une activité à la fois sportive, thérapeutique et profondément humaine, qui séduit de plus en plus de futures mamans… et parfois leurs conjoints.Sage-femme basée à Belgodère et Calenzana, Claire GA tient à préciser l’intitulé. « Je dirais plutôt aquagym périnatale. Ça s’adresse uniquement aux femmes enceintes. Ce n’est pas du tout du post-partum. Ce serait une autre formation que je ferai sûrement plus tard». Les séances sont ouvertes aux futures mamans, mais aussi à leurs partenaires, s’ils le souhaitent.« Il y a également les compagnons et compagnes qui sont invités à venir. Cela permet de renforcer la sensation du couple, et même du trio avec le bébé».Ces séances vont bien au-delà du simple exercice physique. « C’est une vraie préparation à la naissance. Il y a un côté théorique, avec des informations sur l’accouchement et l’arrivée de l’enfant, mais surtout un travail corporel », continue Claire Ga, avant d’ajouter, « la grossesse modifie profondément le corps. Il y a beaucoup de changements au niveau du diaphragme, du périnée, de la sangle abdominale. L’objectif, c’est d’aider les femmes à se sentir mieux dans leur corps, à mieux sentir leur bébé».L’eau joue un véritable rôle central. L’antigravité permet de soulager le poids, de soutenir le ventre et les muscles. « Le sport est beaucoup plus doux dans l’eau. Quand on sort, on sent tout de suite le poids revenir. »La mobilisation est aussi un enjeu clé, celui de favoriser la bonne position du bébé. « Plus on se mobilise pendant la grossesse, plus on aide à la bonne position du bébé et à sa descente dans le bassin». Et l’eau chaude a également un effet apaisant. « L’eau et la chaleur viennent apaiser les contractions, permettent de mieux s’écouter, surtout pour celles qui ne veulent pas forcément de péridurale tout de suite».Même si aucun certificat médical n’est systématiquement exigé, la vigilance est constante. « Je prends toujours la tension avant l’entrée dans l’eau. S’il y a de l’hypertension, une glycémie instable, ou des contre-indications, on adapte. Dans l’eau, on peut avoir des chutes de tension, et avec la grossesse, c’est amplifié». Claire Ga rappelle également, que dans la mesure du possible, l’accord du praticien assurant le suivi de la grossesse est recommandé avant la participation aux séances.Le financement permet l’accès gratuit aux futures mamans. Les patientes ont droit à huit séances de préparation à la naissance, prises en charge par la Sécurité sociale. La sage-femme est réglée par la Sécurité sociale. Le bassin et le maître-nageur sont financés à 50 % par la communauté de communes et à 50 % par l’association de la maison de santé. « C’est totalement gratuit pour elles», précise-t-elle.Au-delà du sport, ces séances créent du lien.« Cela permet de rencontrer d’autres mamans, notamment pour celles qui sont isolées, pas forcément francophones, ou récemment arrivées. En dehors du cadre médical, ça aide énormément. » Claire GA évoque la diversité des profils. « J’ai des patientes locales, des femmes de militaires, de légionnaires, des femmes qui arrivent depuis peu. Parfois, le conjoint vient pour faire la traduction».Raquel, Pauline et Hortense participent aux séances depuis quelques semaines. « Cela permet de rencontrer d’autres mamans qui sont dans la même situation. On a plein de questions quand on devient maman » explique Pauline. « Ça détend, ça permet de rester active tout en douceur », continue Raquel.« Même pour une troisième grossesse, je me rends compte que je suis passée à côté de ça avant. C’est vraiment important de se préparer », confie Hortense.Elles soulignent aussi l’aspect rassurant.« Le fait d’être suivie, d’avoir quelqu’un qui nous accompagne tout au long de la grossesse, c’est hyper rassurant », précise Hortense.« Claire Ga est super disponible, elle fait attention à notre respiration, à notre posture, elle s’adapte à chaque stade de la grossesse. Ce n’est pas les mêmes exercices à trois mois ou à six mois », ajoute Pauline.Et toutes recommandent l’acquagym prénatal. « C’est vraiment super que ça existe ici. Ça crée du lien entre mamans et ça va bien au-delà du sport ».Présent depuis quelque années ans au complexe, Gérard Techer, maître-nageur, fait partie intégrante du dispositif. « Il est obligatoire d’avoir un maître-nageur pour la surveillance en permanence. La sage-femme contrôle la tension avant et parfois après l’exercice ».Il rappelle les risques spécifiques. « En fin de grossesse, certaines femmes peuvent avoir une tension très basse. Il y a déjà eu quelques petites défaillances. On surveille aussi la fatigue, car chaque femme réagit différemment aux exercices».



